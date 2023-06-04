聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市區大雨滂沱！五福路一帶積水 近半個輪胎高
高雄市區今晚下起滂沱大雨，新興區今晚時雨量一度高達76.5毫米，3小時累計雨量達105毫米，已達豪雨標準。高雄市文化中心五福路一帶道路積水，一度將近半個機車輪胎高，不少機車族聽完音樂會冒雨搶救機車，淋成落湯雞。
另有高雄市民反映手機網路不通，懷疑和大雨有關。高雄市政府水情中心三級開設，市府也透過官方line等管道提醒民眾提高警覺。
氣象局今晚10時10分發布大雷雨訊息，預估雨勢至少持續時間至深夜11時15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，也將高雄市鹽埕、鼓山、左營、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港、鳳山、鳥松等區列入警示範圍，其中新興區是淹水一級警報，三民區、苓雅區是二級警報。
根據高雄氣象站晚間10點20分發布的高雄市豪大雨即時訊息，24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區，包括苓雅區57.5mm/hr、三民區：57.5mm/hr、新興區：76.5mm/hr。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言