高雄青創補助拉一把 肉圓攤升級融入二代情

「碧南庄」位於高雄鳳山區南京路上，清新純白的外觀相當顯眼，賣的卻是古早味肉圓小吃，負責人Terry表示，多年前在澳洲雪梨港灣大橋下看見矗立在歷史街區的馬卡龍甜品店，畫面深烙在他心中，激起他回鄉改造母親老店的夢想，回台後他靠著高雄市政府青年局的青創補助為基礎完成夢想，讓小吃店走出不一樣風格。

Terry曾在科技業工作，離職後到澳洲打工度假，在雪梨港灣大橋下，是歷史悠久的巷道街區，有雪梨最早期的的酒吧，他休假時會在這個岩石區小鎮閒晃，某次瞥見小區路口巷子有間甜品店，「看著玻璃櫥窗後方擺放的馬卡龍，心想我能否也能把家裡的肉圓店做成一間在街區裡的特色小吃店？」回台後，Terry決定把母親經營30年的肉圓攤升級為店面，並以母親名字、家鄉名稱及其方位重新命名，將老店改名為「碧南庄」，也是感念母親為家庭無怨無悔的付出。

新穎外觀有別於一般小吃店風格，對Terry而言，碧南庄並不是一家文青店或網美店，而是傳統小吃改裝升級後的老店，老靈魂沒有流失，更是陪伴饕客的好鄰居，定價策略十分親民，肉圓一份3粒50元有找。碧南庄也強化數位行銷，Terry認真經營品牌FB、IG，吸引多名美食部落客到訪品嘗、宣傳推廣，讓客群擴及老中青三代。

有了碧南庄開業經驗，Terry把想法延伸到推廣鳳山在地美食及住宿店家，成立餐旅聯盟「鳳采百家」，希望透過在地品牌串聯，將每個辛苦耕耘的微型創業故事聚集，讓鳳山共好。「鳳采百家」近來積極經營社群媒體、舉辦地方創生展覽等社區活化運動，推廣鳳山餐旅觀光，Terry相信媒合點點星光，鳳山便能再現璀璨風華。

在改造老店這條路上獲青年局助一臂之力，Terry表示，補助真的能讓眾多小夢想發亮，創業者也能在填寫申請文件時為自家品牌做內部健診，透過補助強化品牌弱項。