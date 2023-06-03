東港聞人鄭春忠捐贈消防水箱車 造福屏東
屏東縣消防局今天在東港消防分隊前，舉行鄭春忠先生捐贈水箱消防車典禮暨淨車儀式，由消防局局長許美雪代表受贈。鄭春忠先生現為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾四十年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一，亦是明年東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理，經常一大早到東隆宮上香後才展開一天行程，遇有生活及生意上的大小事情，一定向東隆宮溫王爺擲筊請示，經王爺允筊才去執行，此次選擇捐贈水箱消防車，也特別慎重請示王爺，經允筊連續七次才決定，並以個人名義捐贈450萬元水箱消防車。消防局局長許美雪也指示消防局熟練操作車輛所有器材，將消防車發揮最大的效益，造福鄉民，保護人民安全及財產。
鄭春忠表示深感消防車輛對於救災安全及效能很重要，王爺更指示恆春分隊有老舊消防車需要汰換之需求，且當地部分鄰里道路較為狹小，符合當地地區救災需求，因此將水箱消防車捐在恆春分隊，供該地區同仁救災使用。這次在東港東隆宮前廣場辦理捐贈典禮，同時進行淨車儀式，希望每次出勤救災都能行車平安順利歸隊。
屏東消防局表示，為了救災第一線需求，消防車外觀貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，以利消防車輛出勤安全。在隨車器材的選擇上，有包括電動式軍刀鋸及圓盤切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，除會有廢氣影響作業外，使用電動式的更為輕巧靈巧，於任何現場的入室破壞作業都能夠發揮強大效率。
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