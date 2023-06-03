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東港聞人鄭春忠捐贈消防水箱車 造福屏東

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
鄭春忠先生現為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾四十年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一。記者劉學聖／攝影
鄭春忠先生現為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾四十年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一。記者劉學聖／攝影

屏東縣消防局今天在東港消防分隊前，舉行鄭春忠先生捐贈水箱消防車典禮暨淨車儀式，由消防局局長許美雪代表受贈。鄭春忠先生現為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾四十年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一，亦是明年東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理，經常一大早到東隆宮上香後才展開一天行程，遇有生活及生意上的大小事情，一定向東隆宮溫王爺擲筊請示，經王爺允筊才去執行，此次選擇捐贈水箱消防車，也特別慎重請示王爺，經允筊連續七次才決定，並以個人名義捐贈450萬元水箱消防車。消防局局長許美雪也指示消防局熟練操作車輛所有器材，將消防車發揮最大的效益，造福鄉民，保護人民安全及財產。

鄭春忠表示深感消防車輛對於救災安全及效能很重要，王爺更指示恆春分隊有老舊消防車需要汰換之需求，且當地部分鄰里道路較為狹小，符合當地地區救災需求，因此將水箱消防車捐在恆春分隊，供該地區同仁救災使用。這次在東港東隆宮前廣場辦理捐贈典禮，同時進行淨車儀式，希望每次出勤救災都能行車平安順利歸隊。

屏東消防局表示，為了救災第一線需求，消防車外觀貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，以利消防車輛出勤安全。在隨車器材的選擇上，有包括電動式軍刀鋸及圓盤切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，除會有廢氣影響作業外，使用電動式的更為輕巧靈巧，於任何現場的入室破壞作業都能夠發揮強大效率。

屏東縣消防局今天在東港消防分隊，舉行鄭春忠先生（左）捐贈水箱消防車典禮暨淨車儀式，由消防局長許美雪（右）代表受贈。記者劉學聖／攝影
屏東縣消防局今天在東港消防分隊，舉行鄭春忠先生（左）捐贈水箱消防車典禮暨淨車儀式，由消防局長許美雪（右）代表受贈。記者劉學聖／攝影
屏東縣消防局今天在東港消防分隊舉行水箱消防車捐贈典禮，隨後前往東隆宮進行淨車儀式。記者劉學聖／攝影
屏東縣消防局今天在東港消防分隊舉行水箱消防車捐贈典禮，隨後前往東隆宮進行淨車儀式。記者劉學聖／攝影
屏東縣消防局今天在東港消防分隊前舉行鄭春忠先生捐贈水箱消防車典禮，隨後前往東隆宮進行淨車儀式。記者劉學聖／攝影
屏東縣消防局今天在東港消防分隊前舉行鄭春忠先生捐贈水箱消防車典禮，隨後前往東隆宮進行淨車儀式。記者劉學聖／攝影

屏東縣 東港

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