光寶高雄營運中心2期工程動土 帶動投資逾百億

光寶科技高雄聯合營運中心2期工程開工動土典禮。市長陳其邁說，希望未來包括網路、雲端運算、半導體產業等，能有更多國際大廠因應第2波全球供應鏈重組，進駐投資高雄。

出席今天動土典禮的行政院副院長鄭文燦表示，亞灣2.0是行政院將高雄打造成南部企業營運中心、研發中心，以及高科技聚落的重要計畫，未來將藉由5GAIoT等相關產業進駐，提升企業研發水準。

鄭文燦強調，光寶科技是台灣首家上市電子公司，不斷創新成長，近年更積極耕耘智慧產業，台灣的ICT產業以光寶為首建立優勢，不斷與國際間競爭者間拉開差距，光寶高雄營運中心的投資超過百億，相信對光寶未來有更好發展，更帶動超過5000個就業機會，讓年輕人到高雄築夢、圓夢。

陳其邁致詞肯定光寶是高雄在地企業，也是早期高雄加工出口區成立的第1家上市電子大廠，在楠梓科技產業園區已有4個廠，未來包括車用電子、網通、雲端運算等，是全球供應鏈非常重要的廠商。

市府除成立單一窗口，由高雄投資事務所與光寶公司對接，也感謝光寶持續看好高雄、投資高雄，希望未來包括網路、雲端運算、半導體產業等，能有更多國際大廠因應第二波全球供應鏈重組，進駐投資高雄。

陳其邁表示，市府除了持續與高雄科技產業園區合作外，也感謝行政院日前正式核定「亞灣2.0計畫」，經費挹注也從原本預計的5年投入新台幣106.64億元，擴增為7年170.39億元，近期將由行政院宣布，吸引更多國際級旗艦企業總部進駐高雄。

此外，光寶投資高雄第2期聯合營運中心，是未來邁向全球5G、車用電子、網通、雲端運算等世界級領先大廠非常重要的一步，在全球產業轉型裡，台灣和高雄能找到一個切入點，讓產業繼續成長茁壯。

包括研發、教育訓練、服務提供等做為企業營運總部，以光寶過去從資通訊的產品逐漸快速轉型，成為網通、雲端運算、車用電子等世界領導大廠，相信光寶已經做好準備迎接第二波全球供應鏈重組，再創高峰。

依高市經發局資料，位於楠梓科技產業園區的光寶科技高雄聯合營運中心2期工程，投資金額超過百億，連同1期工程，預計為高雄帶來至少5000個就業機會，擴大集團在汽車電子、雲端運算、網通等領域發展，以尖端技術、智慧製造為基礎，為高雄產業轉型注入新動能。