高雄鳳山20盞路燈不亮街道一片黑 台電曝原因：不影響民生用電

高雄市鳳山區正義里今晚7時許，突然有多盞路燈停電不亮，只剩路旁民宅窗戶傳出燈光，市議員李雅靜質疑：「路燈不亮成為天熱常態嗎？」台電鳳山區營業處表示，現場因為路燈開關不良，導致20盞路燈不亮，經搶修後已在晚間8時20分許全數放亮，不影響民生用電。

李雅靜表示，今晚鳳山區正義里路燈不亮，發現後已通報相關單位緊急搶修，請行經此路段的鄉親，注意安全。李雅靜說：「路燈不亮成為天熱常態嗎？」台電人員辛苦了，除了要緊急搶修，還要為缺電找尋合理的藉口，「這次不知道又什麼設備壞了？」