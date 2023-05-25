聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄鳳山20盞路燈不亮街道一片黑 台電曝原因：不影響民生用電
高雄市鳳山區正義里今晚7時許，突然有多盞路燈停電不亮，只剩路旁民宅窗戶傳出燈光，市議員李雅靜質疑：「路燈不亮成為天熱常態嗎？」台電鳳山區營業處表示，現場因為路燈開關不良，導致20盞路燈不亮，經搶修後已在晚間8時20分許全數放亮，不影響民生用電。
李雅靜表示，今晚鳳山區正義里路燈不亮，發現後已通報相關單位緊急搶修，請行經此路段的鄉親，注意安全。李雅靜說：「路燈不亮成為天熱常態嗎？」台電人員辛苦了，除了要緊急搶修，還要為缺電找尋合理的藉口，「這次不知道又什麼設備壞了？」
鳯山區營業處表示，今晚7時50分許獲報鳳山區正義里路燈多盞不亮，經派員趕赴現場，發現路燈開關不良，導致路燈20盞不亮，搶修後已在晚間8時20分許已全數放亮，本起事故不影響民生用電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言