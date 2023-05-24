甩行人地獄惡名 高雄市完成80處行人專用時相

為洗刷行人地獄惡名，全台縣市加強取締路口未禮讓行人及行人路權改善措施。高市交通局指出，盤點商圈、醫院、學區及公園周遭路口，已在80處路口設置行人專用時相、331處路口實施行人早開時相，率先確保年長者、學生及行人路口通行安全。

交通局表示，目前已完成的80處行人專用時相及331處行人早開時相路口，主要分布在高雄市的大型商圈、醫院、大型公園和校園周邊通學路徑行人量大或人車干擾較嚴重的路口，優先確保年長者、學生和行人能安全順暢地穿越道路。

高市交通局推動行人綠燈早開及專用時相措施，目標在5月底前要設置80處路口的行人專用時相，目前已提早完成。交通局也強調，繼續審視關鍵路口，並持續設置路口行人早開及專用時相。