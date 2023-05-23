高雄社宅自建率低等待期又長 藍綠議員促改善

高雄已推動社宅約1萬2000戶，朝 1萬5000戶目標邁進。議員批評，社宅需求強烈，已完工的凱旋青樹中籤率僅7％，市府自建戶數在六都倒數第二、等待期又太長，社宅興建慢半拍，看不見居住正義。都發局表示，市府持續與住都中心合作，會找尋更多合適用地增建社宅，另透過包租代管、租金補貼等配套方案來解決市民需求。

高市7009戶社宅已動土興建，其餘戶數處於規畫設計階段，預計114年完成2718 戶、115年完成3041戶，116年完成6773戶，藍綠議員都關心供不應求情況。議員李眉蓁指出，凱旋青樹社宅共招租245戶，中籤率僅7％顯示需求強勁，高雄市人口273萬，1萬5000戶社宅無法滿足需求，另外地方自辦數僅3213戶，六都倒數第二，建議市府增加自辦5000戶，擴大社宅總數至2萬戶。

議員王耀裕也說，高雄自建的社宅僅3000多戶，在六都之中算後段班，遠不及新北市，社宅要加快腳步，不然年輕人買不起房子。都發局長吳文彥回應，社宅近3年才出現大需求，所以地方只蓋3200多戶，鼓勵市民多運用租金補貼與包租代管。

議員何權峰指出，凱旋青樹中籤率太低，市民的需求很強烈，擔心缺工缺料嚴重導致總戶數減少。議員黃香菽也說，不認同內政部長林右昌認為年輕人買不起是因為欠缺規畫，高房價及低薪才會買不起，社宅對年輕人及弱勢民眾很重要，空間不要太小，品質空間要更好。

議員張博洋、黃捷表示，凱旋青樹從申請、公告、抽籤至看屋，時程約5個月，「整顆心懸著半年不上不下」，程序拖太久中籤率又低，應減少等待時間；中籤率真的太低，而且每次都要重新抽籤、重新評點，可能一輩子都等不到，建議參考歐洲英國、法國及亞洲韓國、新加坡採用的輪候制，需求者登記一次就可申請其他社宅，等愈久愈有優先權，政府也能掌握需求量。

吳文彥說，凱旋青樹是第一批社宅，因送件、補件把時間拉長，會想辦法縮減作業時間，高雄條件跟社宅供應量充足的歐美國家不同，登記戶的社經條件也會改變，根本解決之道還是要提升供給量，會研擬如何讓制度更完備。