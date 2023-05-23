快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄社宅自建率低等待期又長 藍綠議員促改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
凱旋青樹是市長陳其邁上任後完成的首批社宅，3411人搶245戶，須等待近5個月才能得知結果。記者徐白櫻／攝影
凱旋青樹是市長陳其邁上任後完成的首批社宅，3411人搶245戶，須等待近5個月才能得知結果。記者徐白櫻／攝影

高雄已推動社宅約1萬2000戶，朝 1萬5000戶目標邁進。議員批評，社宅需求強烈，已完工的凱旋青樹中籤率僅7％，市府自建戶數在六都倒數第二、等待期又太長，社宅興建慢半拍，看不見居住正義。都發局表示，市府持續與住都中心合作，會找尋更多合適用地增建社宅，另透過包租代管、租金補貼等配套方案來解決市民需求。

高市7009戶社宅已動土興建，其餘戶數處於規畫設計階段，預計114年完成2718 戶、115年完成3041戶，116年完成6773戶，藍綠議員都關心供不應求情況。議員李眉蓁指出，凱旋青樹社宅共招租245戶，中籤率僅7％顯示需求強勁，高雄市人口273萬，1萬5000戶社宅無法滿足需求，另外地方自辦數僅3213戶，六都倒數第二，建議市府增加自辦5000戶，擴大社宅總數至2萬戶。

議員王耀裕也說，高雄自建的社宅僅3000多戶，在六都之中算後段班，遠不及新北市，社宅要加快腳步，不然年輕人買不起房子。都發局長吳文彥回應，社宅近3年才出現大需求，所以地方只蓋3200多戶，鼓勵市民多運用租金補貼與包租代管。

議員何權峰指出，凱旋青樹中籤率太低，市民的需求很強烈，擔心缺工缺料嚴重導致總戶數減少。議員黃香菽也說，不認同內政部長林右昌認為年輕人買不起是因為欠缺規畫，高房價及低薪才會買不起，社宅對年輕人及弱勢民眾很重要，空間不要太小，品質空間要更好。

議員張博洋、黃捷表示，凱旋青樹從申請、公告、抽籤至看屋，時程約5個月，「整顆心懸著半年不上不下」，程序拖太久中籤率又低，應減少等待時間；中籤率真的太低，而且每次都要重新抽籤、重新評點，可能一輩子都等不到，建議參考歐洲英國、法國及亞洲韓國、新加坡採用的輪候制，需求者登記一次就可申請其他社宅，等愈久愈有優先權，政府也能掌握需求量。

吳文彥說，凱旋青樹是第一批社宅，因送件、補件把時間拉長，會想辦法縮減作業時間，高雄條件跟社宅供應量充足的歐美國家不同，登記戶的社經條件也會改變，根本解決之道還是要提升供給量，會研擬如何讓制度更完備。

社宅 議員

延伸閱讀

參選人再批變賣板橋社宅 新北城鄉局：活在多重宇宙？

政府目標20萬社宅 李同榮揭數據打臉：根本灌水70倍

安坑民安段社宅拚年底完工 輕軌沿線規畫再蓋580戶社宅

雲林水林蘇秦長青食堂突停餐 60名長者有人改吃泡麵充飢

相關新聞

誰家的飛走了？高雄雨後天空現奇景 這區居民正好養殖「牠」

第四波梅雨鋒面今天終於南下影響水情相對嚴峻的高雄，阿蓮區有臉書網友下午發現天空出現一道有趣的異象，雲層竟然出現一隻口渴的...

高雄山區雨勢增南橫落石零星 公路局籲減少入山旅遊

第四波梅雨鋒面昨晚自北部開始往南部方向移動，昨晚高雄山區雖未發生極端暴雨，但南橫公路今早已有部分路段出現零星落石，公路總...

高雄花雨特報！中山三路文化中心等處阿勃勒飄逸黃金雨

高雄花雨特報！夏季是阿勃勒盛開的時節，微風輕拂便下黃金花瓣雨，地上織起一片花毯。高雄市中山三路、光華路、和平路、文化中心...

金酒公司扮白酒文化造浪者 首屆金酒盃吸引33校參加

產自於金門的高粱酒，充滿東方文化底蘊，堪稱中式「白酒文化」代表，金酒公司今天跨海至高雄舉辦首屆「金酒盃全國調酒大賽」，吸...

藍軍左楠初選民調最後一夜3姝激戰喊搶救 催票電話擾民她無辜挨罵

國民黨高雄市議員左楠選區初選今晚是電話民調最後一夜，市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍3姝激戰，決戰時刻，各自找隊友幫忙錄影片...

YouBike個資外洩 數位部協助高市府行政檢查

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，數位部表示，5月21日接到高雄市政府請求協助行政檢查，資安院派資訊專業人員加入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦