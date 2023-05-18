碳交易所將坐落高雄 議員要求提早輔導90家碳排大戶

行政院長陳建仁12日宣布碳權交易所總公司將設在高雄。議員郭建盟、陳麗娜指出，高雄擁有鋼鐵、石化等眾多高碳排產業，歐盟碳邊境稅10月上路，市府應該提前輔導，掌握碳排經濟發展契機，推動全民減碳。環保局長張瑞琿表示，高市已經盤查51家高碳排企業，掌握相關資料，另擬定自治條例送審，涵蓋人才培育及商轉服務，具備發展優勢。

高雄市議會警消環衛部門質詢，議員郭建盟指出，高雄碳排占比22％為全國最大城市，全台200多家碳排大戶，高雄占90幾家，歐盟在今年10月要推碳邊境稅，未來企業出口會遇到碳排稅問題，高雄受衝擊相對嚴重，市府要提前因應及輔導。

郭建盟建議，市府可協助高雄企業把減碳成果化為碳權使用或交易，碳權交易所要爭取高銀入股、副市長當董事，未來除交易所設在高雄，資訊中心也要設在高雄。高市府與中央合資成立法人或碳匯中心，專責輔導企業、民眾、政府機構自主減碳，取得國際認證碳權。

全球追求淨零碳排，台灣不少出口廠商已經感受碳足跡盤查壓力。議員陳麗娜也提醒，「高雄淨零城市發展自治條例」送至議會審查，不過北市自治條例送中央尚未核准，高市要思考是否與中央法令牴觸。另外，樂見市府輔導企業減碳，但不希望廠商只在境外買碳權，卻未把減碳動作落實在高雄，應獎勵企業使用綠電、植樹，支持推動旗津電動化實驗場等實際減碳作為，個人減碳計畫也要支持。

環保局長張瑞琿回應，高雄有發展碳權交易所的優勢，第一階段已經盤查51家，今年會進行第二階段 44家盤查， 共占高雄整體盤放量80％以上，相關數據已經建置起來，可以明確知道哪些企業要減量，哪些要申請碳權，未來交易所設在高雄，廠商也可以得到措施、技術及如何減量等資訊。