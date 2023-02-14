辦公室當書房苦讀 雲林公務員3年讀21萬分鐘考上司法官

雲林縣政府首位「司法官」出爐！行政處法制科科員范育誠即使有穩定工作，仍給自己設定目標，5年前下定決心，要給自己人生最後一次機會，立志49歲之前考上司法官，他辭掉主管職專心應考，出去玩也把書帶著，時間管理佳加上自律苦讀，果真皇天不負苦心人，如願中榜。

現職縣府行政處法制科科員范育誠，2015年分發到雲林服務，大學畢業自財稅系，後自學通過財稅法務高考、取得律師資格，擔任法制科長，處理縣府法務問題，不過當司法官是人生夢想，2018年起，他給自己5年時間準備考試，考到49歲為止。

「有志者，事竟成」范育誠就是最佳寫照；一邊工作、一邊備考，他前4年成績距離錄取「差很大」，眼見一轉眼就要屆滿設定時間，下定決心破釜沈舟，辭去官位全力衝刺，工作量減少且生活變得單純，甚至多出近2萬分鐘時間可以讀書。

范育誠說，在職者一定要做時間管理，於是他自我要求，每天清晨5點進辦公室讀書至7點，下班後再讀到晚上10點回家，因為辦公室沒有床，讓他更專心，1年365天累計讀了8萬5000多分鐘，最近3年總計近21萬分鐘，毅力驚人。

「人生有目標就不會想放棄！」范育誠即使已榜上有名，仍每天充滿幹勁到縣府上班，他分享，讀累時也要適時紓壓，像他會騎重機到南投、甚至花蓮放空，每年也會抽出時間到澎湖、金門等外島玩樂看海，不過「書本始終沒有離開身邊」意志力堅強。