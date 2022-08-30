影／恆春共融遊戲場啟用 家長樂：比付費遊樂園還好玩

屏東縣政府在33鄉鎮市打造從幼兒至長者都能同場歡樂的共融遊戲場，與恆春鎮公所合作在石牌公園打造的恆春共融遊戲場今天啟用，遊戲場融入在地恆春月琴、古城牆和中元搶孤等歷史和文化意象，休息區有大型裝置藝術，孩子玩攀爬、溜滑梯和水舞等遊戲、長者可做健身運動，大人小孩盡情暢玩，直呼是貼心的親子休憩樂園，比付費遊樂園還好玩。

縣長潘孟安說，共融遊戲場從使用者的視角出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具；恆春在地的月琴民謠、古城牆、中元豎孤棚等元素，都變成孩童與長者遊玩的重要節點，打造具在地人文特色且安全的遊具，也是觀光新亮點。

主辦的縣府民政處長徐富葵說，位處恆春猴洞山石牌公園的共融遊戲場，設計規畫階段即邀兒童、家長、身心障礙團體及年長者參與，共同構思對共融公園的想像，由使用者的視角出發，規畫符合貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間鄰近西門古城牆，興建過程中除了考慮落山風氣候因素外，還要顧及城牆古蹟的保護，過程艱辛。