墓仔埔也敢去 中山大學鳳山社大探訪墓葬陰廟保存文化

墓仔埔也敢去！中山大學中國文學系與關注高雄墓葬文化的鳳山社區大學等多個單位，共同舉辦「鳳山學論壇─墓葬與文化資產保存」活動，探訪訪鳳山城周遭的公墓和陰廟，倡議保存墓園和陰廟文化，也扭轉大眾視為陰森恐怖的刻板印象。

中山大學中文系主任羅景文指出，陰廟俗稱有應公廟，又稱萬應公廟、萬姓公廟、百姓公廟、水流公媽廟等，是指祭祀孤魂幽厲或收埋無主枯骨的廟宇，背後多有辛酸故事。在民間信仰中，生命遭遇自然災害、械鬥、自殺、誤殺、夭折等死於非命，又或是曝屍荒野、無人祭祀，往往被視為會作祟的邪魅，不免懷抱恐懼。但隨著時間演進和互動增加，這些小祠小廟也成為當地居民祭祀信仰的對象。

「鳳山學論壇─墓葬與文化資產保存」活動由高雄市勞動生活教育促進會、教育部標竿計畫「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」、中山大學中文系聯合主辦。這次實地踏查由專家學者領軍4條路線，3條走訪清代鳳山城周遭的陰廟，另1條探訪鳥松第三公墓。

高雄在地文史研究者廖德宗帶大家踏查萬福廟、新興製糖會社無緣者墓、昭忠祠和北門萬姓公媽廟。他說，此路線核心為鳳山城北門外的武洛塘山，自清代以來就是鳳山人的主要墓地。淮軍因1874年牡丹社事件來台，陣亡病故者近三分之一，便於淮軍義地安葬1149具勇柩，並設有淮軍昭忠祠按時祭祀。但武洛塘山自日治時期以來便不斷被開闢為鐵路、道路、民宅，僅存的墓葬遺跡得透過實地考察、地籍圖研判，才能釐清確切位置、範圍和與周邊廟宇的關係。

古墓踏查走訪鳥松第三公墓，由鳳山社大校長李橙安和文史工作者徐逸鴻、李時光等人導覽。此處自清治、日治到戰後各時期的墓葬風格都有，是保存高雄墳墓形制重要的寶庫。如鳳山仕紳王山東之先祖王廣南夫人墓，是形制優美的紅磚墓，上有細膩的磚雕和彩繪磁磚。來自蚵寮洪老福墓及其夫人蔡貶娘墓，也有精彩的龍鳳和人物石雕與磁磚拼貼。