崑大餐飲系楊振億靠一手咖啡拉花絕活 畫出人生志向

崑山科大餐飲管理廚藝系應屆畢業生楊振億從咖啡門外漢一路晉身咖啡拉花高手，多項競賽優勝、拉花技藝精湛，系上推薦至多所高中職教學受好評；崑大肯定他「卓越表現」、18日畢業典禮將頒發群育成績優良獎與傑出專業榮譽獎。

楊振億表示，咖啡是生活一部分，更能提升自我累積職能志向。他讀台南亞洲餐旅學校時與「咖啡拉花選手」社團幹部熟識，偶爾去咖啡喝，快畢業時聽社團同學建議選擇崑大餐飲系。

入學後楊振億加入咖啡精品研習社，不久參加2019年AFA韓國世界廚藝挑戰賽，就以作品「兔子」及「花好月圓」獲銀牌，展現拉花天份。2020獲第三屆景大盃創意飲品服務達人第一名、手沖咖啡第二名；2021比利時光觀美食節競賽咖啡拉花金牌、咖啡調酒銀牌。

楊振億更考取日本清酒侍酒初階認證、WSET葡萄酒一級認證、國際咖啡拉花認證、SCA咖啡沖煮╱手沖初級與中級認證、飲料調製丙級、中式麵食加工酥油皮、糕漿皮類乙級、國際禮儀接待員、食品安全管制系統基礎訓練等9張證照，表現優異。

楊振億還是班代、精品咖啡社副社長、學輔中心特殊生學伴，大二時餐飲系施智偉老師引薦到母校亞洲餐旅及家齊高中、恆春工商、高雄餐大附中等校任社團老師、課程協同教學講師，傳授飲料調製與咖啡拉花技術。

他說，到恆春工商當一年社團老師，中午下課就趕去恆春，有次回程開車打瞌睡差點車禍，後來恆春工商幾個學生成為他崑大餐飲系學弟妹，看到他們對咖啡持的熱情非常欣慰。