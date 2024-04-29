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影／克國大使分享外交工作歷程 雲林土庫國小學生啟發國際視野

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生分享故事繪本並帶動熱舞，全場嗨翻天。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生分享故事繪本並帶動熱舞，全場嗨翻天。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫國小今天邀請聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）到校，分享他所創作的故事繪本，讓學生接觸不同國度的文化故事，也了解大使奉派國外從事外交工作的心路歷程。大使還和學生一起跳克國嘉年華的化妝舞蹈，帶學生感染土著舞蹈的熱力，全場尖叫HIGH到最高點，孩子愛上克國舞蹈風情，也上了一堂意義非凡的國際課，完成一次最成功、最接地氣的國民外交。

土庫國小積極推動雙語教學，延聘外師駐校任教，校園生活角落處處有美語，校長關勝周表示，這次還透過管道邀請聖克里斯多福及尼維斯大使到校，分享大使創作繪本的經驗與心得，為學生上了一堂相當難得的國際教育課程。

也是老師出身的大使范東亞，展現親和力，一抵校即受到師生熱烈歡迎，學生以國樂表演迎賓，因學生對於聖克里斯多福及尼維斯國家較陌生，大使也一一簡介克國的歷史和地理位置，透過活潑的繪本設計，讓學生了解位於中美洲加勒比海的克國，以及和台灣同樣的島國在民俗風情差異性，引人入勝。

家長會長陳呈宗指出，難得大使能下鄉親訪校園，展現無比的熱情與親和力，讓學生接觸不同國家的文化，提高國際視野，為當成世界公民作好準備，相當有意義。

「太棒了！我愛大使！」學生陳葳倫等人說，大使講述繪本故事，淺顯易懂又精彩，能和大使一起跳舞，音樂歌舞中，大家都愛上這個熱情的國家，很想去觀光旅遊看一看，期待長大能實現這個夢想。

聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和小朋友玩在一起，小朋友教他彈揚琴。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和小朋友玩在一起，小朋友教他彈揚琴。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本，介紹克國美食和歷史文化風情。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本，介紹克國美食和歷史文化風情。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並介紹克國特有的舞蹈和服裝，並讓小朋友一起體驗。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並介紹克國特有的舞蹈和服裝，並讓小朋友一起體驗。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並介紹克國的歷史文化與民俗風情。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並介紹克國的歷史文化與民俗風情。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並帶動全場熱舞，小朋友嗨翻天，不停揮動克國的小國旗熱情跳舞。記者蔡維斌／攝影
聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）今天到雲林縣土庫國小和學生起分享故事繪本並帶動全場熱舞，小朋友嗨翻天，不停揮動克國的小國旗熱情跳舞。記者蔡維斌／攝影

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