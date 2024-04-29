影／克國大使分享外交工作歷程 雲林土庫國小學生啟發國際視野

雲林縣土庫國小今天邀請聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）到校，分享他所創作的故事繪本，讓學生接觸不同國度的文化故事，也了解大使奉派國外從事外交工作的心路歷程。大使還和學生一起跳克國嘉年華的化妝舞蹈，帶學生感染土著舞蹈的熱力，全場尖叫HIGH到最高點，孩子愛上克國舞蹈風情，也上了一堂意義非凡的國際課，完成一次最成功、最接地氣的國民外交。

土庫國小積極推動雙語教學，延聘外師駐校任教，校園生活角落處處有美語，校長關勝周表示，這次還透過管道邀請聖克里斯多福及尼維斯大使到校，分享大使創作繪本的經驗與心得，為學生上了一堂相當難得的國際教育課程。

也是老師出身的大使范東亞，展現親和力，一抵校即受到師生熱烈歡迎，學生以國樂表演迎賓，因學生對於聖克里斯多福及尼維斯國家較陌生，大使也一一簡介克國的歷史和地理位置，透過活潑的繪本設計，讓學生了解位於中美洲加勒比海的克國，以及和台灣同樣的島國在民俗風情差異性，引人入勝。

家長會長陳呈宗指出，難得大使能下鄉親訪校園，展現無比的熱情與親和力，讓學生接觸不同國家的文化，提高國際視野，為當成世界公民作好準備，相當有意義。