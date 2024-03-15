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遊雲林抽百萬名車 發票登錄平台今啟用消費滿百元即可登錄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，今天消費發票登錄平台啟動。記者陳雅玲／翻攝
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，今天消費發票登錄平台啟動。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣2021、2022年舉辦遊雲林抽百萬名車登錄發票活動，總計為雲林帶進逾17億元的經濟效益，今年農曆年前縣府宣布2月1日起「遊雲林登錄抽百萬名車」活動啟動，今天中午發票登錄平台上線，民眾可用手機下載「慢遊雲林APP」內連結登錄雲林境內消費發票，最大獎百萬名車將於7月抽出。

雲林縣為推展觀光，2021年舉辦「遊雲林抽百萬名車」活動，締造15億元經濟效益，2022年抽百萬名車活動僅舉辦4個月，消費總額仍達2億多元，縣府今年再舉辦「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，雲林縣不動產開發商業同業公會、縣內8大商圈、11家觀光工廠、民宿飯店業者贊助總價值逾400萬元禮品，最大獎是百萬汽車一輛。

雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、縣議員賴淑娞等人今天一同啟動發票登錄平台，謝淑亞表示，雲林是宗教大縣，上半年有多場媽祖進香、遶境活動，邀請大家與女神同行遊雲林。

「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，消費發票從今年2月1日(含)起至今年6月30日止，在雲林縣境內消費滿100元(含)的發票都可在「慢遊雲林APP」內連結登錄，發票累計金額每達500元即有一組抽獎序號，陳璧君表示，活動獎品豐富，將於4月17日、5月17日、6月17日加碼抽獎，最大獎百萬名車將在7月抽出幸運得主，邀請全國民眾暢遊雲林、消費購物、拜媽祖、中大獎。

「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，今天消費發票登錄平台啟動。記者陳雅玲／攝影
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，今天消費發票登錄平台啟動。記者陳雅玲／攝影

媽祖 發票 雲林

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