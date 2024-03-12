雲林長青食堂被當自助餐？ 張麗善釋出對策

雲林縣斗南鎮首座長青食堂中央廚房今天揭牌啟用，以社區支援模式，每周一至周五供應目前沒有足夠空間開辦食堂的12個社區餐食，受惠人數達631人，總體服務量能至多可達千人；縣長張麗善重申，社區共餐是為鼓勵長者社會參與、拓展人際關係及延緩老化，不能被當成自助餐，針對真正有送餐需求者，提供各處10％申請名額，若有長照、居家送餐服務者可向衛生局申請。

雲林縣人口結構老化，據統計，65歲以上老年人口，斗南鎮占比20.40％，幾乎快追上雲林縣的20.63％，臨界超高齡社會門檻，張麗善說，為鼓勵社區長者走出戶外，多參與社區活動，進而解決子女外漂無法隨侍照顧等問題，目前已成立178處長青食堂，然而仍有部分地區受限場地心有餘而力不足。

斗南鎮目前可自理的長青食堂包括新崙、小東、東明、舊社、石龜溪及老人日托中心等6處，供應逾400人用餐，每人每餐由縣府補助30元、參與者自付30元；但目前仍有大東、新光、田頭、大同、西岐、北銘、僑真、靖興、阿丹、新南、將軍、西伯等12個社區無法自行運作。

為解決問題，鎮長沈暉勛表示，公所獲縣府補助1050萬元改裝靖興幼兒園舊址為中央廚房，布設消防、廚具、送餐等設備後，今委由雲林縣社會福利工作人員協會承辦餐食任務，天天4菜1湯、每周1次水果，計有631名長者受惠，還可提供輔導志工訓練服務。