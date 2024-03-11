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隔20年返職場 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
48歲的蔡惠名離開職場逾20年重返職場， 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照，開展不一樣職涯。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
48歲的蔡惠名離開職場逾20年重返職場， 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照，開展不一樣職涯。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

48歲的蔡惠名離開職場逾20年，透過勞動部推介到台南市慈光心智關懷協會擔任多元就業計畫人員，為協會慢飛天使製作的串珠、提袋與手工皂等產品行銷與DIY課程教學，除幫助營收，也募集照顧慢飛天使所需運作經費，更考上街頭藝人執照，開展不一樣職涯道路。

「工作開心又有意義」，蔡惠名說，20年前她曾在工廠擔任車縫作業員，因結婚生子辭職當家庭主婦，如今2個孩子都已長大，開始有重返職場念頭，她向勞動部雲嘉南分署台南就業中心求助，就服員發現蔡惠名有車縫專長，很適合到協會幫忙車縫提袋產品，於是運用多元就業計畫讓她進入協會工作，現已穩定就業近1年。

蔡惠名表示，感謝政府給資源、協會給機會，讓她有再次工作動力，工作時與慢飛天使互動中，培養更多耐心與同理心，為此她還特地去上了初級教保員訓練課程，也考上串珠跟傘繩街頭藝人執照，正好對應目前工作相輔相成，更有成就感。

慈光心智關懷協會理事長徐育仁說，協會申請多元就業計畫，以串珠作業為出發點，訓練孩子們手指靈活度，藉由學習增加成就感，更肯定蔡惠名工作表現。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業計畫在雲嘉南至今已創造逾1.2萬個工作機會。勞動部近日推出「婦女再就業計畫」，只要因家庭原因退出勞動市場180天以上婦女，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規畫參加訓練課程，提案經審核通過，完成訓練及辦理求職登記重回職場，就發給獎勵金最高3萬元，今年上半年受理日期至5月31日止。

另有「再就業獎勵」，對穩定就業90天以上婦女，最高亦發給3萬元獎勵，希望助婦女順利返回職場；「工時調整獎勵」則是鼓勵雇主僱用有兼顧家庭需求的婦女，每一職缺補助雇主每月3千元，最長發給12個月，詳情洽各就業中心，或撥0800-777888。

48歲的蔡惠名（左一）離開職場逾20年重返職場， 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照，開展不一樣職涯。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
48歲的蔡惠名（左一）離開職場逾20年重返職場， 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照，開展不一樣職涯。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部 重返職場

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