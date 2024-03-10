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台灣燈會、蘭展今天閉幕把握參觀時間 國際公益馬拉松後壁開跑
2024第二屆台南後壁「春風」國際公益馬拉松今早6點開跑，會場湧入逾3500人與會，市長黃偉哲除到場鳴槍為選手加油，不忘宣傳今將落幕的2024台灣燈會及國際蘭展，民眾可把握今天前往參觀。
後壁區公所表示，這場特殊馬拉松是為紀念在後壁開麵店30年的蔡春風而辦，蔡春風的子女為紀念父親，讓外界更認識嘉南大米倉後壁區，結合外界力量辦理路跑，共分為「42K超馬組」、「21K半馬組」、「10K迷你馬組」、「5K小小馬組」等四組，吸引約3500人參與。
活動今一早從後壁公所出發，沿線可讓跑者沿途欣賞小南海風景區、白河木棉花道、土溝農村美術館、蘭花生物科技園區及烏樹林糖廠休閒園區等知名觀光景點，完賽後還可以將精美豐富在地伴手禮及紀念衣帶回家。市長黃偉哲一早到場與立委陳亭妃、後壁區長陳玉惠、市議員蔡育輝、李宗翰等人為民眾開跑鳴笛、加油。
黃偉哲表示，感謝區公所與各民間團體用心付出，才能成功推動這項運動賽事，期望藉由馬拉松賽事舉辦，帶動後壁區及周邊的觀光產業發展。
黃偉哲也邀請大家把握今天最後一天參觀在後壁區的台灣國際蘭花展，晚上再前往參觀2024台灣燈會活動。
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