台灣燈會、蘭展今天閉幕把握參觀時間 國際公益馬拉松後壁開跑

2024第二屆台南後壁「春風」國際公益馬拉松今早6點開跑，會場湧入逾3500人與會，市長黃偉哲除到場鳴槍為選手加油，不忘宣傳今將落幕的2024台灣燈會及國際蘭展，民眾可把握今天前往參觀。

後壁區公所表示，這場特殊馬拉松是為紀念在後壁開麵店30年的蔡春風而辦，蔡春風的子女為紀念父親，讓外界更認識嘉南大米倉後壁區，結合外界力量辦理路跑，共分為「42K超馬組」、「21K半馬組」、「10K迷你馬組」、「5K小小馬組」等四組，吸引約3500人參與。

活動今一早從後壁公所出發，沿線可讓跑者沿途欣賞小南海風景區、白河木棉花道、土溝農村美術館、蘭花生物科技園區及烏樹林糖廠休閒園區等知名觀光景點，完賽後還可以將精美豐富在地伴手禮及紀念衣帶回家。市長黃偉哲一早到場與立委陳亭妃、後壁區長陳玉惠、市議員蔡育輝、李宗翰等人為民眾開跑鳴笛、加油。

黃偉哲表示，感謝區公所與各民間團體用心付出，才能成功推動這項運動賽事，期望藉由馬拉松賽事舉辦，帶動後壁區及周邊的觀光產業發展。