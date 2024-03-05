南大附中學生少有新式農機操作經驗 青農群指導初體驗

台南大學附屬高中畜產保健科學生少有新式大型農用機具操作機會。下午請到安定區青農李昆桓、黃易奇、陳鈺惠、王光忠教導如何正確操作使用大型曳引機，這學期同學們將逐一體驗並全程用影像記錄下來，讓大家更了解科技對農業的影響，機械會成為農業最大的助力。

南大附中畜產保健科有牧草培育、曳引機操作課程，不過沒有新式大型機具。今天有37名學生參與學習100匹馬力曳引機。

陳同學說，這次在牧草鑑別課程體驗曳引機操作、讓我收獲良多，一開始有點緊張，還好有老師在一旁教導，讓我可以快速的學會操作曳引機的移動，這次的課程「我玩的很安心」。

蔡同學說，這學期牧草課老師帶我們體驗曳引機的操作與介紹。農機具是現在未來農耕趨勢，曳引機在務農會越來越常使用，現在提早接觸，對想務農同學有一定幫助。

青農李昆桓表示，台灣目前大量種植的硬質玉米，已可全面機械化管理，從田區整地、播種、噴藥、中耕培土、採收到籽粒烘乾作業，全部過程均可透過省工機械完成，相對減輕人力負擔問題。