安平港離岸風電備援基地砍樹建碼頭 居民不捨與痛心

台南市安平商港興建4座碼頭，做為「離岸風電備援基地」，其中11號碼頭遭民眾質疑要挖除大片樹林，破壞生態？港務公司安平營運處表示，雖然有挖除部分樹木，但也同時進行隔離綠帶景觀修護工程，擴大植栽，去年種6000棵樹木，今年再種6000棵，由於旁側是亞果遊艇港、漁光島，景色會更美。議員認為，任何開發應顧及生態環境維護。

吳姓小姐投訴指出，安平濱海景色美麗，從安平商港到亞果遊艇、漁光島除了海、商船、帆船還有大片綠帶，因為喜歡所以在這裡買了大樓的房子，特別是晨昏景色更美，從高樓往下看，也常有群鳥飛翔。遺憾的是，國平南路底和新港路交接處是大片綠帶，種了許多樹木，但去年興建碼頭，有近千坪樹木遭剷除，附近綠帶也有部分遭挖除，整個綠帶變了樣。

「不美是一回事，令人在意的是生態環境受到破壞」，吳小姐說，她在樓上看到怪手每天挖除20多棵樹木就痛心，這一年來改變非常巨大，看到非常具有環境保護的大片防風樹林就此消失無終，每次都只能束手無策的看著這一切。心想，這樣的建設數十年後還用到嗎？是否建設時也應顧及環境維護！

港務公司安平營運處表示，11號碼頭為港區首座「重件」碼頭，為協助國家發電政策，因應離岸風電開發而設置，屬於離岸風電相關重件專用碼頭，雖然興建碼頭過程中會挖除部分樹木，但目前也正進行隔離綠帶景觀修護工程，除了挖除綠帶的外來種銀合歡，防止侵害其他樹木，也利用亞果遊艇興建酒店地下室所挖除的土填可能會孳生病媒蚊登革熱的凹地，將種植耐鹽、耐旱、耐風以及四季開花的樹木，面積1公頃多，去年種6000棵樹木，今年會再種6000棵，景觀會更美，綠帶也不會減少。