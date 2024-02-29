虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 藍敲定人選喊要贏 綠開放參選

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長4月13日補選，被視為下屆縣長選舉的前哨戰，縣長張麗善已表態支持人選，喊話要贏補選；反觀民進黨陣營採取不徵召、不提名，開放黨員自行參選。民進黨雲林黨部主委林金忠說，視登記結果，再決定是否動員輔選。

兩鄉鎮補選一役，國民黨所推派的參選人塵埃落定，虎尾鎮民代表會主席林嘉弘將參選虎尾鎮長，前縣議員許志豪則參戰麥寮鄉長。

縣長張麗善說，虎尾鎮內有高鐵站及交通要道，麥寮鄉則為年輕化的區域，近年就業、定居人口節節攀升，兩鄉鎮等同是縣內雙都心，這次選戰很重要，贏下後才能縣府和鄉鎮一條心，讓這2鄉鎮齊頭並進。

民進黨部分，地方則曾徵詢前立委蘇治芬秘書林明正、虎尾鎮公所前秘書林建華，及縣黨部執委丁奕綺等人意願，但3人均無意參選，另還有多人分別向黨部表態有意參選，但人選迄今敲不定。

民進黨雲縣黨部執委會多重考量後，決議開放黨員自行參選。林金忠說，原則上參選人不可在競選旗幟與文宣掛上黨籍、黨徽，也無政黨推薦書，不過可在個人資歷放上黨內服務資歷，於3月4日至6日參選登記截止後，視登記結果再研議黨部是否輔選。

不徵召、不提名是近年來選舉少見的作法，民進黨內對此正反意見都有；林金忠說，黨員多半憂心外界負面解讀民進黨對這次選舉的態度消極，但選舉攻防本是如此，「就算沒有這情況，也會找其他理由攻擊」。