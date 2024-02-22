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南市後壁雅聞觀光工廠「違規偷跑」遭裁罰 業者回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市後壁雅聞觀光工廠遭認定違規偷跑，外界舉報造成交通壅塞，業者出示照片表示，除園內提供300個停車位，台1省道最外側車道受影響外，內側車道皆能保持順暢通行。圖／業者提供
南市後壁雅聞觀光工廠遭認定違規偷跑，外界舉報造成交通壅塞，業者出示照片表示，除園內提供300個停車位，台1省道最外側車道受影響外，內側車道皆能保持順暢通行。圖／業者提供

台南市後壁區「雅聞湖濱療癒森林」春節前試營運，民眾檢舉交通亂象，經台南市政府20日聯合稽查，認定業者未經申請許可，從事販售行為觸法裁罰15萬元。業者今下午回應，2至4月花期正是美景最佳時期，搶先回饋地方免費入園，除最外側車道受影響，現場未有檢舉人所稱塞車30分鐘造成堵塞等情形。

雅聞今下午發布新聞稿表示，今年春節恰逢宣布雅聞後壁園區動土典禮開工迄今已歷時6年餘，後壁園區栽培3年以上的玫瑰花期也正盛開，而2至4月這段花期正是美景最佳的時期，故搶先回饋地方免費提供給所有民眾入園觀賞。

至於遭批評交通衝擊，業者也說，部分因過年人潮眾多，除園內提供300個停車位外，亦聘請當地義警團隊協助維持交通，確保台1線暢通並增設交通號誌以維護行人安全，除最外側車道受影響，內側車道皆能保持順暢通行，並非外傳塞車30分鐘造成堵塞。

業者並指出，春節期間除有部分人士要求進駐園區設置攤位遭婉拒外，工廠相關業務皆依法未有營運，僅開放民眾參觀園區及部分零售項目，不慎牴觸法規，將配合政府有關部門相關行政規範處。

台南 塞車 春節 車道

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