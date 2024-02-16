雲林斗六路邊停車收費去年4.4萬筆未繳 今年新增千餘格同步催繳

雲林縣斗六市去年4月試辦路邊停車收費，因未納入四大超商繳費方式，截至去年底，有4.4萬筆未繳費記錄，今年斗六再新增1330格路邊停車收費，除增加四大超商繳費方式，初期將採人工開單，預計4月開始收費，屆時將同步寄發催繳通知，虎尾鎮試辦路邊停車78格也將在今年上半年開始收費，確切日期將另行公告。

斗六市公所去年四月試辦路邊停車收費，範圍為公園路、府文路及民生南路，採用自動車牌辨識及無紙化開單作業，民眾可透過繳費柱線上繳費，或是現金繳費機進行繳費，但無超商繳費方式，引發不少民怨，13萬筆停車紀錄高達4.4萬筆未繳納，未繳金額111萬元。

斗六市公所今年再新增1330格路邊停車收費，範圍包括公明路、大學路一段至明德北路、大學路二段、雲林路二段、鎮南路、內環路、文化路、莊敬路、民生南路、府文路、公園路、籽公園運動場及斗六市綜合體育場周邊，預計4月開始收費，屆時將新增四大超商繳費，初期無設置繳費柱，將透過人工開單讓民眾習慣後再新增繳費柱。