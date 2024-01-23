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嘉義大學將雞毛分解出有機肥栽植蔬菜 採收送愛育幼院

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學大贈予安仁育幼院雞羽毛有機肥栽種之萵苣、紅瑪瑙萵苣及奶油白菜一批。圖／嘉義大學提供
嘉義大學大贈予安仁育幼院雞羽毛有機肥栽種之萵苣、紅瑪瑙萵苣及奶油白菜一批。圖／嘉義大學提供

嘉義大學農業生物科技學系主任王文德及老師張岳隆今天代表嘉大校長林翰謙，將雞羽毛分解出羽毛胜肽（氨基酸）成有機肥栽植採收的萵苣、紅瑪瑙萵苣及奶油白菜，以及嘉大烏豆蔭油，捐贈予嘉義縣六腳鄉安仁育幼院，農業生物科技學系教職員另捐贈現金1萬元，做為院童春節加菜金。

王文德表示，執行農業部「農業有機廢棄物回收之減碳永續循環利用模式」計畫，透過菌種技術將雞羽毛分解產出羽毛胜肽（氨基酸），並與廢棄太空包資材作為有機肥配方調料，作為有機培養土供作物栽植使用。

與一般市售有機肥種植萵苣、紅奶油萵苣和奶油白菜結果進行比較，在種植3週後，使用嘉大雞羽毛有機肥栽種的植株，其重量和大小皆約為使用市售有機肥植株的2倍，顯示嘉大雞羽毛有機肥確實可縮短葉菜類的收成時間與增加植株重量，所建立農業廢棄資源回收再利用的可行模式，同時達到減碳排目的，充分展現農業循環經濟的韌性與永續性。

安仁家園是嘉義縣第一所提供兒童及少年安置與教養的機構，安置0歲至18歲之兒童及少年共約42人。家園收容照顧孤苦無依、家暴傷害之受虐、性侵兒童，提供生活單元照顧及家庭模式的教養。

校長林翰謙表示，嘉大所建立的農業廢棄資源回收再利用模式，實際執行成效相當良好，這次將所有蔬菜收成、學生實習產品-嘉大烏豆蔭油及農生系教職員捐款捐贈予安仁育幼院，展現嘉大關懷弱勢的在地社會責任。

嘉義大學農業生物科技學系主任王文德（左）向安仁育幼院同仁解說雞羽毛有機肥栽種蔬菜類成。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農業生物科技學系主任王文德（左）向安仁育幼院同仁解說雞羽毛有機肥栽種蔬菜類成。圖／嘉義大學提供
安仁育幼院致贈嘉義大學感謝狀。圖／嘉義大學提供
安仁育幼院致贈嘉義大學感謝狀。圖／嘉義大學提供

嘉義 資源回收 育幼院 嘉義大學

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