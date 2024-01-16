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台南成功國小蓋5年沒完工 小六生從未在校上課「期待畢典回歸」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區成功國小校舍重建，蓋了5年多還沒完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小校舍重建，蓋了5年多還沒完工。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區成功國小歷經5年多興建，可望在今年暑假完工，目前六年級學生從未在此上過課，大家都滿心期待畢業典禮能在此舉辦。學校今天在校旁舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，宣告「我們回來了」，家長希望市府能滿足親師生的心願。

台南市因赤崁文化園區工程重建，緊鄰赤崁樓的成功國小校舍也一併重建，並在操場下方興建地下停車場，2018年8月暫借文賢國中閒置教室上課。不過，興建過程中因挖到歷史遺構，以致工程拖延，蓋了5年多還沒完工，眼看六年級學生就快畢業了，學生從未在本校上過課，校方、家長都希望校舍能趕在畢業前完工，讓孩子們能對母校有真正的接觸與回憶。為此，文化局拚校舍能快完工，校方也期盼至少回校舉辦畢業典禮，而不是在文賢國中辦畢業典禮。

校長鄭國斌表示，今年是台南400年，有一系列慶祝活動，身為國家國定古蹟第1號赤崁樓的好鄰居成功國小，在這普天同慶的時刻，全校親師生帶著辦喜事的心情，在赤崁東街辦理「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」系列活動，並且展開一系列教學活動成果展、愛心二手市集、食農教育市集及藝文表演活動，藉此向學校周邊民眾及家長宣示「我們將於113學年度重返原成功」。

鄭國斌說，學校落實108課綱精神，重視學生「自主行動、溝通互動、社會參與」的能力，每年以覽讀赤崁遊古蹟-耍赤崁、踅赤崁、話赤崁，老師們皆會帶著孩子回到自己熟悉的土地進行課程的探究與參與社區的各項活動。

他表示，今年在教育局及文化局的指導下，於赤崁東街辦理「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」，提供表演舞台讓孩子展現平時學習成效，除七股國小及賢北國小藝陣來助陣，也邀請退休校長陳東陽、謝元、蕭瓊瑤、黃振恭、張銘輝、張銘堅表演薩克斯風，以及街頭藝人水管阿民的藝術表演，鄭丞硯的扯鈴表演，現場也有書法家書寫春聯與教學，一連串的活動，讓孩子們樂翻天。

台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，鄭丞硯表演扯鈴。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，鄭丞硯表演扯鈴。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，宣告「我們回來了」。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，宣告「我們回來了」。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，學生觀賞街頭藝人水管阿民的藝術表演。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，學生觀賞街頭藝人水管阿民的藝術表演。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，現場寫春聯。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，現場寫春聯。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，退休校長吹奏薩克斯風。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區成功國小舉辦「覽讀赤崁賞美食 感恩惜福逛市集 藝文表演逗熱鬧」活動，退休校長吹奏薩克斯風。記者鄭惠仁／攝影

畢業典禮 台南

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