搶救海岸線退縮 植樹生長不如預期

南部海岸線退縮嚴重，台南北門雙春沙洲7月底遭颱風沖出大破口，花費近1個月才堵住破口，台積電在北門雙春啟動植樹薪傳計畫，預計種下逾1.2萬棵樹，讓海岸線更多屏障，但9月進場後先遇到小犬颱風，現又有缺水問題，不少苗木都已枯死，進度受阻。

台積電選定造林地面積約3公頃，位置在北門雙春遊憩區北側到八掌溪出海口間沙灘地，在原防風林架構下，將植樹範圍往外延伸，一開始先整地，8月接連有颱風侵襲，9月進場施作，並在範圍內種下苗木，但近來民眾發現，生長狀況不如預期，外側沙地苗木大部分枯死。

當地李姓市民說，外側沙地種植處正好迎風面，冬天被強風整日吹襲，加上種植有點密集，就算灑水灌溉也幫助不大，很怕最後都是「白做工」，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，該處表面砂層、底下黏土層，若夏季風暴潮到、海浪浪花鹽分掃到，存活率恐怕不大。

負責維護的景觀設計公司人員表示，周邊無淡水可用，目前每天以水車到官田水資源回收中心載水灌溉，一日四趟，後續灌溉管路完成後，狀況能改善。

林業署嘉義分署說，這次合作是嘉義分署提供國有林地，台積電提送造林計畫，審核通過後，提供苗木給台積電執行造林，今年起算包括整地、新植造林、撫育共3年，栽植樹種包含台灣海桐、大葉欖仁、苦楝、林投及木麻黃等，每公頃約4400株，植樹以就現地原木麻黃林以台灣海岸林原生樹種補植，目前提供約5000株苗木，會定期到場勘查，與台積電討論後續作法。