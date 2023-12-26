成功大學與醫學院附設醫院 劃設為空氣品質維護區

繼「奇美博物館及台南都會公園」、「安平商港」，台南市政府今天公告劃設「成功大學與醫學院附設醫院」為第3期空氣品質維護區，預定113年11月1日起管制，違規車主將被開罰。

台南市政府民國111年、112年陸續將「奇美博物館及台南都會公園」、「安平商港」劃設為第1期、第2期空氣品質維護區，今天在成功大學宣布劃設「成功大學與醫學院附設醫院」為第3期空氣品質維護區。

第3期空氣品質維護區劃設後，目前是宣導期，預定113年11月1日起管制，未依規定實施檢驗的柴油車、機車車主將被開罰。

第3期空氣品質維護區管制範圍86萬平方公尺，涵蓋東豐路、前鋒路、林森路2段、3段及大學路的成功大學光復、成功、自強、力行、成杏、敬業等6大校區及附設醫院區域及周邊道路。

管制生效後，出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車需完成最近1次定檢合格，才可進入空氣品質維護區管制範圍，違者將依空氣污染防制法開罰。

台南市副市長趙卿惠表示，第3期空氣品質維護區劃設後，將成為全台校園管制面積最廣、涉及人數最多、也是首處大專院校和醫院結合的空氣品質維護區，不僅是全國性指標，也帶領更多大專院校及醫院區域共同響應維護空氣品質。

市府環保局發布新聞稿指出，第3期空氣品質維護區宣導期間，將在周遭設置宣導標示牌，後續更將啟用車牌辨識系統，向未符合管制規定車輛寄發排煙檢測通知，避免車主因不知規定而受罰。

環保局表示，未來將持續劃設空氣品質維護區，包括工業區、物流中心、轉運站等車流量龐大地區，透過不同區域多元管制，逐步改善空氣品質，創造友善生活環境。