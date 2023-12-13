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蔗香甜蜜味再現 逾百年歷史台糖善化糖廠下周起製糖

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
蔗香甜蜜味再現，台糖台南善化糖廠下周開工製糖。記者謝進盛／攝影
蔗香甜蜜味再現，台糖台南善化糖廠下周開工製糖。記者謝進盛／攝影

有119年歷史的台南善化糖廠，本月19日將辦理112/113年期製糖開工典禮，工期約90天，預計至明年3月17日止，屆時民眾在善化又可看到高聳煙囪再度運轉及聞到蔗香甜蜜味幸福感。

有119年的善化糖廠，使用昭和3年(1928)壓榨機、1960年發電機、蔗渣鍋爐等古老製糖設備，雖然裝設年代久遠，目前依舊能平順運轉，每年製糖期吸引許多遊客慕名而來。

隨著附近台糖各農場栽種的白甘蔗成熟，善化糖廠已敲定開工製糖作業，預計本月19日至明年3月17日止，台糖董事長楊明州當天上午10時將帶領糖廠各級主管同仁舉行112/113年期製糖開工典禮，循傳統「廍動」拋蔗儀式，焚香祈求人員工作平安、設備運轉順利。

90天製糖期可採收約21.53萬公噸甘蔗，產製約2萬公噸本土甘蔗糖及15公噸古早糖。

台糖表示，善化糖廠產製的糖品皆獲ISO9001、ISO22000及食品衛生安全管理系統等規範，前年3月更創全台之先，以「本土甘蔗糖」榮獲國內首支擁有「農產品產銷履歷(TAP)」加工及清真驗證的糖品。

今年將與國家原子能科技研究院技術合作，進行鍋爐煙氣碳捕捉測試，善盡企業經營責任。

台糖建議遊客，可把握機會，趁製糖期間前參訪糖廠旁的善化區善糖文化園區，除聞糖香外，也感受百年老糖廠古樸氣氛及融入糖業文化的深緣及水園區，可提供品茗與廳舍餐廳火鍋料理等美食佳餚。

另外，園區「善化製糖產業博物館」整建案，將文物展示空間結合VR體驗，預定明年3月完工，以「活的糖業博物館」概念，讓逾百年的善糖再現風華。

台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工堆滿等待製糖的白甘蔗。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工堆滿等待製糖的白甘蔗。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
深緣及水園區，可提供品茗與廳舍餐廳火鍋料理等美食佳餚，可看到高聳的台糖煙囪。記者謝進盛／攝影
深緣及水園區，可提供品茗與廳舍餐廳火鍋料理等美食佳餚，可看到高聳的台糖煙囪。記者謝進盛／攝影
蔗香甜蜜味 台糖台南善化糖廠下周開工製糖。記者謝進盛／攝影
蔗香甜蜜味 台糖台南善化糖廠下周開工製糖。記者謝進盛／攝影
台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工忙碌景況。記者謝進盛／攝影
台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工忙碌景況。記者謝進盛／攝影
台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工忙碌景況。記者謝進盛／攝影
台糖台南善化糖廠下周開工製糖，圖為往年開工忙碌景況。記者謝進盛／攝影

甘蔗 博物館 產銷履歷

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