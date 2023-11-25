台南國際攝影節登場 3代攝影人捕捉百年市景樣貌變遷

2023台南國際攝影節(Tiff)今天起至明年2月28日盛大開展，在水交社文化園區、台灣府城大南門及南門公園、愛國婦人會館、台南孔子廟及廟外街廓等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅精彩攝影作品，透過老、中、青不同世代的攝影人接力，以相機記錄探索、呈現各自的台南印象，捕捉橫跨百年的台南市景樣貌變遷。

市府今天在水交社文化園區舉辦開幕記者會，市長黃偉哲表示，台南為文化古都，文字的保留僅為部分記憶的保存，攝影相對於文字，能讓民眾更容易省思、瀏覽與閱讀，感謝藝術家老師將圖片、圖像以攝影方式紀實保留，讓民眾能夠完整回憶城市的故事，呈現今昔台南的歷史、人文、宗教，同時也在台南共同記憶中展望下一個百年。這次攝影節不僅有展覽，還有豐富攝影講座、攝影書展及導覽走讀等系列活動，內容精彩可期。

攝影節策展人黃建亮及協同策展人陳伯義表示，台南國際攝影節4大展區分別以「府城紀事」、「府城群像」、「她所見」與「台南現場」為展示主題，內容聚焦市中心的歷史街區，探索台南街市的歷史軌跡，呈現時間變遷留下的珍貴記憶。希望透過橫跨百年的浪漫紀實，勾勒過去與未來交疊的古城文化紋理，帶給民眾不同於以往的府城印象。

文化局長謝仕淵介紹，本次台南國際攝影節亮點展件包括李火增（登錄寫真家1912-1975）、蘇丁受醫師（1905-2006）、楊文津、王雙全(1920-1978)、王雙福雙胞胎兄弟等攝影作品，他們所拍攝20世紀中葉的台南場景，呈現老台南優雅的歷史風貌。

而林柏樑從1980年代開始，以在地文化為基調，紀錄許多珍貴的古蹟、廟會儀式、日常景觀、職人、藝文界人士的台南影像，成為展覽中不容錯過的風采。同時年輕世代攝影家湛文甫、張士飛等，也有多件驚豔作品展陳其中。在愛國婦人會館展區則邀請汪曉菁、劉怡君、李雅妍等三位女性攝影家，展出性別議題與女性觀點的攝影作品。