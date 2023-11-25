快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

台南國際攝影節登場 3代攝影人捕捉百年市景樣貌變遷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供

2023台南國際攝影節(Tiff)今天起至明年2月28日盛大開展，在水交社文化園區、台灣府城大南門及南門公園、愛國婦人會館、台南孔子廟及廟外街廓等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅精彩攝影作品，透過老、中、青不同世代的攝影人接力，以相機記錄探索、呈現各自的台南印象，捕捉橫跨百年的台南市景樣貌變遷。

市府今天在水交社文化園區舉辦開幕記者會，市長黃偉哲表示，台南為文化古都，文字的保留僅為部分記憶的保存，攝影相對於文字，能讓民眾更容易省思、瀏覽與閱讀，感謝藝術家老師將圖片、圖像以攝影方式紀實保留，讓民眾能夠完整回憶城市的故事，呈現今昔台南的歷史、人文、宗教，同時也在台南共同記憶中展望下一個百年。這次攝影節不僅有展覽，還有豐富攝影講座、攝影書展及導覽走讀等系列活動，內容精彩可期。

攝影節策展人黃建亮及協同策展人陳伯義表示，台南國際攝影節4大展區分別以「府城紀事」、「府城群像」、「她所見」與「台南現場」為展示主題，內容聚焦市中心的歷史街區，探索台南街市的歷史軌跡，呈現時間變遷留下的珍貴記憶。希望透過橫跨百年的浪漫紀實，勾勒過去與未來交疊的古城文化紋理，帶給民眾不同於以往的府城印象。

文化局長謝仕淵介紹，本次台南國際攝影節亮點展件包括李火增（登錄寫真家1912-1975）、蘇丁受醫師（1905-2006）、楊文津、王雙全(1920-1978)、王雙福雙胞胎兄弟等攝影作品，他們所拍攝20世紀中葉的台南場景，呈現老台南優雅的歷史風貌。

而林柏樑從1980年代開始，以在地文化為基調，紀錄許多珍貴的古蹟、廟會儀式、日常景觀、職人、藝文界人士的台南影像，成為展覽中不容錯過的風采。同時年輕世代攝影家湛文甫、張士飛等，也有多件驚豔作品展陳其中。在愛國婦人會館展區則邀請汪曉菁、劉怡君、李雅妍等三位女性攝影家，展出性別議題與女性觀點的攝影作品。

台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供
台南國際攝影節今天登場，在水交社文化園區等4大展區，集結25位攝影人、超過200多幅攝影作品，橫跨百年台南市景樣貌變遷。圖／台南市文化局提供

台南

延伸閱讀

搶救貓咪大作戰 新北動保處蛇管攝影成功救援

新北石門長者據點再添一處 企業邀講師教攝影留回憶

驚見女子在墓碑上梳頭 音樂人回家彷彿遭附身

立院初審通過軍營安全維護條例草案 未經許可拍營區將罰

相關新聞

需收容兒少增 寄養家庭卻難覓 北台南家扶辦座談找解方

北台南家扶推動寄養家庭服務滿40年，共計有202戶家庭投入，服務約865位兒少，讓孩子們有個安心的避風港，但隨著社會變遷...

比照奧斯卡打造「食安首都」 嘉市餐飲優良店及樂齡友善餐廳頒獎

嘉義市衛生局上午在耐斯王子大飯店，舉行餐飲優良店及食安樂齡友善餐廳頒獎典禮暨食安美食展，市長黃敏惠頒獎表揚54家榮獲食安...

影／北港朝天宮武林高手雲集 各路人馬同場競技十八般武藝

雲林縣北港德義堂歷史有130年，是當地具代表性的武術藝陣團體之一，第3代傳人許明松為了不讓傳統文化沒落失傳，承接祖父留下...

陳建仁視察東石漁港 期待東石蚵與日本瀨戶內海蚵齊名

斥資1億7千5百萬整建的嘉縣東石漁港水環境改善計畫，今年3月完工，行政院長陳建仁今天站台立委蔡易餘東石競總成立前，特地先...

舊城創新生嘉市二通店家華麗變身成 靈魂人物是這位異鄉人

「打開二通！」嘉義市二通生活圈街角館成果展17館齊綻放，市府文化局首度引入「街角館」概念，以中正路與鄰近街道區域作「城市...

嘉義縣流感重症攀升拉警報 共同生活圈嘉義市送禮鼓勵接種

流感重症攀升！嘉義縣累積29人重症7死，校園4校5班停課，嘉義縣市共同生活圈，嘉市衛生局加強疫苗接種防護，與疾管署、全聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。