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Google台南第2座資料中心基地仍「荒煙蔓草」 經發局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供
Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今天在議會質詢時指出，全球搜尋引擎龍頭廠Google在2019年9月宣布在台興建第2座資料中心，並在台南科技工業園區購地，預計投資260億台幣，用於擴建廠房並擴大既有資料中心的營運及增購設備，然而，4年過去了，Google至今沒有任何動作。

經發局長林榮川表示，Google在科工區的開發案由工業局及數位部掌握進度，目前得知Google尚未有確定的開發日期，將交由美國總部決定，未來仍以台南作為第2座資料中心興建的優先地點。

陳怡珍表示，反而2020年在雲林科技工業區購置台灣第三座資料中心，以「後發先至」之姿，已經開始進行地質鑽探及整地工程，領先台南科技工業區的第二座資料中心籌設案。

陳怡珍到台南科技工業區現勘，發現現場是一片荒煙蔓草，完全沒有即將開發的跡象，詢問附近民眾，甚至以為Google已經撤案，不會再到台南開發投資。

陳怡珍強調，消息宣布時，預料將帶動地方經濟發展及大量工作機會，十分振奮人心，但時間過得很快，6年的開發期限很快就會過去，要求經發局了解狀況、掌握資訊，務必提供大眾知的權利，讓全球性指標公司進駐台南，帶動地方知名度及就業機會。

Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供
Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供
Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供
Google第2座資料中心在台南科技工業園區基地，仍是荒煙蔓草。圖／陳怡珍提供

台南 Google 南科 數位部 美國

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