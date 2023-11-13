2024台灣燈會將於台南登場 民眾：希望早點看見交通疏導規畫

2024台灣燈會在台南，市府目前規畫高鐵與安平兩大燈區，並結合台南400系列活動，以生肖「龍」為設計方向，今台南市長黃偉哲出席高鐵燈區主燈基座動土典禮。不過未來燈會開始後，大量觀光人潮如何疏解也引發關注，有民眾認為，高鐵特定區每當假日時就有許多遊子回來需要載送，而且還有三井OUTLET商城，塞車、找不到停車位的情形比比皆是，希望能夠儘早看見交通疏導措施。

今下午台南市政府在高鐵特定區舉行主燈基座動土典禮，交通部觀光署副署長周廷彰、台南市長黃偉哲、市府觀旅局長林國華及多位地方民代手持金鏟動土，祈求燈會順利舉行。

市府觀旅局表示，此次燈會設有高鐵、安平2大展區，共50公頃。高鐵燈區坐落在大台南會展中心周邊場地，含主燈規畫3大燈區約28公頃；安平燈區則是分布在林默娘公園、安平遊憩碼頭、原1661台灣船園區及運河沿岸，共22公頃。

不過台灣燈會舉辦時間又適逢台南400慶祝活動，所帶來的觀光人潮數量預期增加。有民眾認為，現在高鐵站假日都有許多遊客選擇到此處下車，附近有有三井OUTLET供民消費休憩，塞車及停車問題比比皆是，希望能夠盡早看見交通疏導措施。

根據策展單位預估，燈會期間單日最大量參觀人次約40萬人次，台南市議員鄭佳欣認為，由於台灣燈會主燈區在高鐵特定區，到時從外地遊客多，作為台南門面，相關停車、接駁專車等交通方面都需要規畫完善。

市府交通局表示，高鐵燈區周邊道路容量有限，故鼓勵遊客搭乘高鐵、台鐵、公車等公共運輸工具前往，而預期市區遊客會搭乘高鐵接駁車前往燈區，故將密集班次，每5至10分鐘就有一班接駁車讓民眾搭乘，周邊更新增26公頃大的停車場。