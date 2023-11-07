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竹崎龍眼遭猴害 嘉縣徵驅猴妙招

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
竹崎龍眼收成季是全台最晚，近年受台灣獼猴摧殘造成損失。圖／嘉義縣議員江季珍提供
竹崎龍眼收成季是全台最晚，近年受台灣獼猴摧殘造成損失。圖／嘉義縣議員江季珍提供

嘉義縣竹崎鄉「10月龍眼」為台灣最晚熟，是農民重要收入來源，但近年台灣獼猴肆虐影響收成，縣府農業處雇工放鞭炮驅猴。有議員昨天質詢說，農民陳情放鞭炮期間僅8月至9月中旬，與產期不符，盼延到10月底；竹崎鄉長曾亮哲則盼有更有效率作法。縣府表示，可提出適合方案，會積極爭取經費辦理。

曾亮哲說，獼猴主要集中在海拔高的地方，竹崎中和、光華、文峰、仁壽、金獅等村都有龍眼受災，受損程度不一，「獼猴一邊吃一邊玩，糟蹋的比吃的還多」，鞭炮放了隔2小時又會跑回來，若用電網則須開24小時。

縣議員江季珍說，縣府每年都編列經費給鄉公所聘請工人放鞭炮趕猴，通常是8月至9月中旬，但竹崎有些海拔較高的龍眼直到10月下旬都還在採收，希望燃放鞭炮時間延長至10月底，且裝電網成本高，農民負擔大意願不高，偏向以燃放鞭炮為主。

縣府農業處長許彰敏說，透過學校監控台灣獼猴族群，發現數量確實有增加趨勢，會持續爭取雇人驅猴的經費，而目前輔導農民裝設電網，初步分析數據發現電網有成效，若農民認為何種驅猴方式較好，都可提出。

台灣獼猴 農民 議員 江季珍

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