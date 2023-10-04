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台南牡蠣養殖季開始小犬來搗亂 安平漁港數千蚵棚拉岸邊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影

台南淺海牡蠣養殖季10月開始，但因小犬颱風來襲，打亂蚵農要把蚵棚拖出海養殖的計畫，目前安平漁港放置數千剛綁好的蚵棚，等待天氣好時放養牡蠣。農業局漁港所表示，由於持續宣導不要過密養殖，除減少蟲害也較易生長，今年預估養殖棚數8千多棚。

黃姓蚵農表示，雖然牡蠣養殖季已開始，但有過去遭西南氣流及颱風來襲，致蚵棚被吹毀的慘痛經驗，放養前都要先留意氣候狀況，因小犬颱風來襲，暫緩放養行動，目前蚵棚都已綁好，放在安平漁港及附近，將等雙十節後天氣穩定再把蚵棚拖到淺海放養。

農業局漁港所長周瓈朝表示，台南淺海蚵棚養殖高峰是在2016年，共9700多棚，之後因蟲害、氣候等因素，部分蚵農收成不佳，減少養殖面積，降到8千多棚，今年應也是8千多棚。周瓈朝說，之前蚵農抱怨蟲害以及蚵仔莫名其妙死亡，懷疑和水質有關，其實，若過於密集養殖，除了影響水流，可吃的浮游生物也會不夠，除了易有蟲害，生長速度也會減緩。因此，2年前鼓勵安南區的蚵農降低養殖密度，結果成效良好，去年南區蚵農也跟進，今年部分安平蚵農也會降低放養密度，高密度養殖情形會減少。

周瓈朝說，今年補助4千多個PE塑膠浮筒，原先是1個保麗龍換1個塑膠浮筒，現放寬，1棚可換4個，1個價值750元，蚵農只需負擔75元，總計補助塑膠浮筒數量已2萬7千個。隨然目前蚵農使用的浮具仍以塑膠發泡材質居多，但會持續增加塑膠浮桶數量，逐步淘汰發泡材質浮具。

為了掌控養殖區的水質，浮游生物種類與密度，提供正確資訊給蚵農，目前水試所與嘉義大學合作，進行台南牡蠣養殖區調查，每個月也都會檢驗，未來會創造更好的牡蠣養殖環境。

台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季已開始，因小犬颱風來襲，蚵農暫緩放養，大量蚵棚放置安平漁港，就等天氣好轉拖出海，放養牡蠣。記者鄭惠仁／攝影

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