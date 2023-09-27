果然是古都！台南六甲外環道、公園北路下水道因遺址停工

為改善南科周邊交通，台南市府爭取台南生活圈六甲西側外環南段道路工程總長2.48公里，經費6.36億元，第1期在去年4月完工後，後續工程將銜接到烏山頭交流道，但動工沒多少就在銜接市道165線因有烏山頭遺址停工2年，民代在議會質詢指地方抱怨連連，市府說文資審查及工程設計併同加速進行，年底可發包；另北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程，也發現疑似府城城垣而停擺，店家欲哭無淚。

市議員尤榮智說，六甲外環道路是六甲的大建設，因應地方往西發展，並與官田工業區接壤，在六甲西側區位開闢外環道系統，對於六甲、官田兩地整體發展縫合將更具加乘效果，擴大生活圈，縮短交通時間。但卻因在烏山頭遺址範圍已經停擺2年，地方怨聲載道，日前開會討論道路開闢採墊高以免影響下方的文化遺址，但希望速度要快一點。文資處表示已在加緊作業中。

工務局表示，官田(含隆田地區)都市計畫區範圍內市道165線旁8M計畫道路開闢案因位於烏山頭考古遺址列冊範圍內，工務局配合文資要求啟動文資鑽掘調查，文資處於6月進行審查，為免影響文化涵質層，後續將採取道路抬升墊高，依據現場高層約需墊高76至100公分。

工務局後續於8月15日召開地方說明會，與會民眾也同意採取墊高作業，工程經費評估從750萬元增加至1200萬元，目前工程設計併同文資調查報告修正中，預計10月上旬再提送文資審查並同步準備發包作業，預計今年底前發包，待文資審查通過再開工，預估2024年9月底可順利完工。

市議員陳怡珍今天於議會質詢時指出，台南市北區公園北路現在正在進行B幹線雨水下水道第一期工程，卻因發現疑似府城城垣等古物而停擺，停工1個多月，導致周遭店家權益受損紛紛陳情，希望能加快相關程序，或召開跨局處協調以提供補償方案或減免稅制，彌補店家造成的損失。

陳怡珍表示，下水道工程就位於店家及住戶的正門口，現在因為無限期停工損失慘重，不只出入不便、交通壅塞、生意慘淡，欲哭無淚，連上次9月初大雨都造成比以往更嚴重的積水，地方怨聲連連。要求文化局務必隨時與水利局保持暢通聯繫，兼顧文資保存與施工進度，加速進行相關行政程序，千萬不要讓工程一直延宕，將對民眾的影響降到最低。