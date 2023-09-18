吃東石蚵500元就能抽大獎 嘉縣府推踩點東石蚵美食地圖

中秋節將至，東石帶殼、去殼蚵供不應求，目前每台斤產地價都漲40元，嘉義縣府今天攜手嘉義縣市28家烤蚵吃到飽業者，及台中米其林餐廳辦東石蚵美食地圖踩點活動，期間消費滿500元就能登錄抽好禮。農業處表示，年底前至少輔導15處剖蚵環境及設備的優化改善，已有211戶蚵農導入水產品生產追溯體系。

嘉義縣每年生產量8521公噸牡蠣占全國47%，堪稱全台最大產地，近期東石200元烤蚵吃到飽正夯帶動觀光產業，但沿海蚵棚今年接連受風災影響，牡蠣減產近7成，加上在地業者需求量，民眾若沒先預訂至產地恐難購買到正港東石牛奶蚵。

東石蚵農陳金印表示，受颱風災損影響，今年蚵產量真的少很多，為供應熟客中秋烤蚵數量，他預留約1成上下待近佳節前幾日再採收，目前帶殼牡蠣1台斤產地價100元，蚵肉1台斤200元，越近中秋節價位會再提升。

縣長翁章梁表示，積極推動東石蚵水產品生產追溯，如同蚵的身分證，盼提升民眾對於國產牡蠣的信賴及安心食用，為推廣東石蚵今年攜手東石、布袋與台中、嘉義市共28家業者，推出「東石蚵 營業中」品嘗鮮蚵抽獎活動。

農業處表示，為提升國產牡蠣的識別及競爭力，今年底前將輔導達15處的剖蚵環境及設備的優化改善，另輔導蚵農加入溯源體系，截至目前嘉義已有211戶蚵農導入水產品生產追溯體系，提升消費者購買國產蚵的信賴感。

縣府指出，東石蚵營業中活動已開跑，迄今已有1萬筆登錄抽獎，持續至10月10日截止，只要至「東石蚵美食地圖」中台中、嘉義兩地的指定餐廳及商家品嘗或購買東石蚵，完成任務就有機會獲得iPhone、烤蚵餐廳業者優惠券及生猛海鮮等大獎，活動詳情請洽見網站 https://arcg.is/0iL8Lb 。