老天幫忙了！ 曾文水庫儲水量4億立方公尺 趕在颱風來前達標

老天真的幫忙了！即使蘇拉颱風還不一定為集水區帶來大雨、嘉南區灌溉用水主力曾文水庫因為連日大量午後陣雨持續進水，上午沒下雨但今天累積雨量仍增加160萬立方，9點水位一舉突破3億9千萬立方公尺，預計只要下午再一場大雨，今晚或明天就可達標4億立方公尺，加上氣象局預估蘇拉可能為南部帶來雨勢，未來一年用水危機可望解除。

嘉南地區這兩天大多晴朗，原本水利署南部水資源局預期曾文水庫達標4億儲水還要看蘇拉颱風能不能帶來較大雨量，希望老老天多幫忙。結果蘇拉颱風還沒來這兩天集水區午後雷雨幫了大忙，雨量相當大，雖然降雨來得快去得也快，降雨時間並不長，但沈浸地下水持續湧入。

農水署嘉南管理處預估今年秋冬雜作需5千萬立方公尺水、年底1期稻作正常供灌需水2億，明年春季雜作需5千萬，加上其他小灌溉要用到明年中，估計約用掉3億5千萬立方公尺。曾文水庫儲水持續增加，不僅南水局，農水署也鬆了一口氣。

南部水資源局統計顯示：25日晚間儲水達到3.7億立方公尺，經過這兩天午後陣雨加持，進水到今天上午的增加了近2千萬立方。只要今天持續前兩天的午後雷陣雨，曾文水庫儲水量就能一舉達標，確保未來1年供水無虞。

8月以來曾文、烏山頭2水庫得益西南風帶來雨水，合計蓄水量近4.5億噸，蓄水率合計76.52％。南水局說，曾文及烏山頭水庫負擔部分民生產業供水，目前將以完成2期稻作第1、2組地區供灌為優先目標，即使曾文水庫達到4億儲水目標，還是要盡量能多存一點水，加強調控供水，已備不時之需。