2023大林慈濟跨院區擬真情境訓練競賽 醫護65人集訓

為推動擬真情境訓練，法人醫學教育研究發展小組研議「佛教慈濟醫療財團法人跨院區擬真情境訓練及競賽」，今天嘉義大林慈濟醫院發布承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，藉此提高各院區參與團隊的臨床技能，守護民眾健康。

大林慈濟醫院教學部推動擬真情境訓練已近10年，期間參加醫策會全國擬真情境競賽，多次獲獎，大林慈濟醫院表示，今年訓練以「臨床為導向」的實作課程，強化醫護多變的醫療環境。

教學部主任呂紹睿指出，這次承辦跨院區擬真情境競賽，依競賽情境題目分為「新人組」、「重症組」及「婦兒組」，藉此組競賽鼓勵受訓中的醫療及護理人員提升跨職類合作及臨床照護能力。

技術主任黃雪莉指出，「新人組」就是從學校畢業到臨床來工作2年稱為PGY，「急重症照護組」的組成包括醫師，然後住院醫師、總醫師，護理人員及專科護理師。

黃雪莉說，透過這次演練及比賽過程，能提升臨床技能，回到臨床時，照顧率技能都「up、up」提升，並提升醫療品質，讓民眾就醫相對安心與放心。

台南奇美醫院醫師林中元表示，參加目的是加強「急重症」中心，讓奇美醫院的急診急重症組，成為南部首屈一指的醫療中心。

大林慈濟醫院醫師張愷杰表示，過程可提升整個醫療團隊在急救時更順暢，也提升醫療團隊經驗，從中學習接變化球，增加團隊的自信心與能力。

大林慈濟醫院指出，慈濟醫療體系參與團隊有花蓮、台北及大林，更有三軍總醫院、成功大學附設醫院及奇美醫院的醫護組隊參賽，新人組、急重症照護組、產兒組總計12隊共65人參賽。