快訊

下周一恐有新颱風！成颱機率逾5成 路徑可能像「杜蘇芮」

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

2023大林慈濟跨院區擬真情境訓練競賽 醫護65人集訓

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「新人組」三軍總醫院病房情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「新人組」三軍總醫院病房情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

為推動擬真情境訓練，法人醫學教育研究發展小組研議「佛教慈濟醫療財團法人跨院區擬真情境訓練及競賽」，今天嘉義大林慈濟醫院發布承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，藉此提高各院區參與團隊的臨床技能，守護民眾健康。

大林慈濟醫院教學部推動擬真情境訓練已近10年，期間參加醫策會全國擬真情境競賽，多次獲獎，大林慈濟醫院表示，今年訓練以「臨床為導向」的實作課程，強化醫護多變的醫療環境。

教學部主任呂紹睿指出，這次承辦跨院區擬真情境競賽，依競賽情境題目分為「新人組」、「重症組」及「婦兒組」，藉此組競賽鼓勵受訓中的醫療及護理人員提升跨職類合作及臨床照護能力。

技術主任黃雪莉指出，「新人組」就是從學校畢業到臨床來工作2年稱為PGY，「急重症照護組」的組成包括醫師，然後住院醫師、總醫師，護理人員及專科護理師。

黃雪莉說，透過這次演練及比賽過程，能提升臨床技能，回到臨床時，照顧率技能都「up、up」提升，並提升醫療品質，讓民眾就醫相對安心與放心。

台南奇美醫院醫師林中元表示，參加目的是加強「急重症」中心，讓奇美醫院的急診急重症組，成為南部首屈一指的醫療中心。

大林慈濟醫院醫師張愷杰表示，過程可提升整個醫療團隊在急救時更順暢，也提升醫療團隊經驗，從中學習接變化球，增加團隊的自信心與能力。

大林慈濟醫院指出，慈濟醫療體系參與團隊有花蓮、台北及大林，更有三軍總醫院、成功大學附設醫院及奇美醫院的醫護組隊參賽，新人組、急重症照護組、產兒組總計12隊共65人參賽。

嘉義大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「新人組」大林慈濟醫護病房情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「新人組」大林慈濟醫護病房情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「重症組」花蓮慈濟醫護急診情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院承辦2023年跨院區擬真情境訓練及競賽，圖為「重症組」花蓮慈濟醫護急診情境訓練。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

慈濟 醫師

延伸閱讀

失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測

醫院Google評價幾顆星？／周穎政：別忽略醫護血汗付出

冬山慈濟祖宮成「超大違建」被強拆 5年前管委會名單驚見綠營大咖

衛福部要回防疫津貼北市聯醫工會叫屈 醫事司澄清誤會

相關新聞

崑濱伯曾在此車禍 八掌二號橋斥近10億最快明年改建

已近30年的八掌二號橋改建有望，台南市政府與嘉義縣聯手向中央爭取，最快明年動工，工程約2年完工，通車後往來將更便捷。

異鄉青年洄嘉創業 嘉市老屋改造「煙拉麵けむり」讓您秒到日本

今年度嘉義市青年創業獎勵補助計畫人氣王「煙拉麵けむり」，將嘉義舊屋改造為日本拉麵店經典風格，日前開幕，舉辦10元拉麵活動...

《地獄里長》場景地獄第七殿 嘉義文史工作者揭秘「神秘沉廟」

蔡振南客串熱播的電視連續劇「地獄里長」，飾演地獄第七殿「事業殿」殿主，場景選在嘉縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址拍攝，此地遭「八...

罰不怕？台南濫倒廢土案數冠全國

內政部運用衛星影像監測國土疑似變異點，遏止亂倒廢棄物、違建等土地違規使用，台南的非都市土地變異點近7年竟暴增8倍，有議員...

2023大林慈濟跨院區擬真情境訓練競賽 醫護65人集訓

為推動擬真情境訓練，法人醫學教育研究發展小組研議「佛教慈濟醫療財團法人跨院區擬真情境訓練及競賽」，今天嘉義大林慈濟醫院發...

台南七夕情人節32對登記結婚創3年新高 拍照牆有特色

昨天8月22日是浪漫七夕情人節，傳統習俗農曆七月不宜嫁娶，但仍有32對新人選擇在這特別的時刻完成終身的承諾。為了迎接七夕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦