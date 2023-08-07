風災後海岸滿是大海回饋物 平時汙染海洋颱風剛好吐還

颱風過後台南海岸線到處可見垃圾，其中七股網仔寮汕防風林大堆寶特瓶、發泡塑膠等漂流物最為可觀，而安南區鹿耳門溪出海口到南區黃金海岸間大量蚵棚尚未清理完，鹽水溪大量蚵棚又被吹到

沙灘上，更顯亂象。環保局表示，將統合各單位清除，農業局建議河流內的蚵棚比照淺海蚵棚養殖來管理。

台南社大海費調查發現，從杜蘇芮颱風前，因西南西氣流帶來的大雨，西濱海岸陸續有垃圾漂到沙灘、防風林及消破塊處，颱風過後更為嚴重，因為杜蘇芮是從台灣海峽而來，除了衝擊海岸，也帶來可觀垃圾，從北門雙春海濱、北門潟湖、七股網仔寮汕、頂頭額汕、新浮崙汕、安南區青草崙、鹿耳門溪出海口、安平漁光島到南區黃金海岸都可見垃圾。

其中鹿耳門溪出海口與黃金海岸間的廢棄蚵棚，仍有大量堆置著，明明蚵仔的養殖季已經結束，蚵棚都早已拖上岸待處理，但還是新增許多被吹打上岸的蚵棚。社大研究員晁瑞光說，和去年相較，今年處理廢棄蚵棚速度明顯較慢，去年此時海灘已恢復美麗樣貌，今年還是有許多蚵棚未處理。另網仔寮汕內側也出現少見的大量垃圾，密密麻麻一片；新浮崙沙洲及頂頭額汕處海堤消破塊處都有垃圾。

農業局近海所長周黎朝表示，由於七月起陸續下雨，影響蚵棚處理的速度，這次颱風有部分鹽水溪、鹿耳門溪的蚵棚被沖走，流到附近海灘，增添亂象，將要求業者加速處理。目前淺海蚵棚落實回收制度，如沒回收1棚罰3千元，若養殖在河川內的蚵棚也能比照，可減少亂象。水利局長邱忠川表示，將會向第6河川局建議。