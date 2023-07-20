傻眼！台南路口改善後出現「迷你待轉區 」挨轟待撞區

台南市年底前要完成100處行人專用號誌與行穿線設置，5月份至今2個月來已完成21處，但部分路口為配合行穿線造成機車待轉區太小，出現「迷你待轉區」，也有的位置太偏路中間被諷為「待撞區」，議員會勘中正路跟國華街的「迷你待轉區」，認為若要加大待轉區會變成待撞區。交通局說，國華路和中正路的待轉區是施工錯誤，已請包商重新重設。

市議員林依婷表示，還是要鼓勵一下交通局， 5月小女孩的事件發生之後，廣設行人專用號誌與行穿線，但先前在台南科工區出現超級大待轉區，引起討論，最近國華街卻出現「超迷你待轉區」，同樣引發關注，和律師周嘉韋前往現勘後，發現因路本來就狹小，路口空間有限，在兩條行穿線劃設後，很多路口沒有足夠空間可以容納待轉車輛，中正路跟國華街目前的情況，如果要加大待轉區，可能會變成待撞區。

林依婷說，單純加大似乎沒辦法解決安全上的隱憂，建議不如直接改為車向分流，取消內線禁行機車，取消內線禁行機車，不滿交通局從年初說要研議試辦至今，仍無提出任何一條試辦路線；如今都快8月了，還沒見到提出任何一條試辦道路，8月臨時會的時候會要求說明進度。

交通局表示，國華街和中正路待轉格太小、永福路和民生路口待轉區太靠路中間，都是施工錯誤，已請包商重新重設，路口改善都會通盤檢討相關標線的繪製位置，並要求廠商細心施工避免錯誤再塗改；至於取消待轉區試辦路段還在研議收集各方資料尚無時間表。

交通局說，至於待轉區並無規範尺寸，會因地制宜，科工區有超大待轉格、約可同時停80多輛機車，是因下班時間車潮湧現；但市區國華街和友愛街路口因路口太小，就沒有劃設對角線行穿線，而是以行人專用號誌（四面紅燈）來保障行人安全。