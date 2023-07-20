傻眼！台南路口改善後出現「迷你待轉區 」挨轟待撞區
台南市年底前要完成100處行人專用號誌與行穿線設置，5月份至今2個月來已完成21處，但部分路口為配合行穿線造成機車待轉區太小，出現「迷你待轉區」，也有的位置太偏路中間被諷為「待撞區」，議員會勘中正路跟國華街的「迷你待轉區」，認為若要加大待轉區會變成待撞區。交通局說，國華路和中正路的待轉區是施工錯誤，已請包商重新重設。
市議員林依婷表示，還是要鼓勵一下交通局， 5月小女孩的事件發生之後，廣設行人專用號誌與行穿線，但先前在台南科工區出現超級大待轉區，引起討論，最近國華街卻出現「超迷你待轉區」，同樣引發關注，和律師周嘉韋前往現勘後，發現因路本來就狹小，路口空間有限，在兩條行穿線劃設後，很多路口沒有足夠空間可以容納待轉車輛，中正路跟國華街目前的情況，如果要加大待轉區，可能會變成待撞區。
林依婷說，單純加大似乎沒辦法解決安全上的隱憂，建議不如直接改為車向分流，取消內線禁行機車，取消內線禁行機車，不滿交通局從年初說要研議試辦至今，仍無提出任何一條試辦路線；如今都快8月了，還沒見到提出任何一條試辦道路，8月臨時會的時候會要求說明進度。
交通局表示，國華街和中正路待轉格太小、永福路和民生路口待轉區太靠路中間，都是施工錯誤，已請包商重新重設，路口改善都會通盤檢討相關標線的繪製位置，並要求廠商細心施工避免錯誤再塗改；至於取消待轉區試辦路段還在研議收集各方資料尚無時間表。
交通局說，至於待轉區並無規範尺寸，會因地制宜，科工區有超大待轉格、約可同時停80多輛機車，是因下班時間車潮湧現；但市區國華街和友愛街路口因路口太小，就沒有劃設對角線行穿線，而是以行人專用號誌（四面紅燈）來保障行人安全。
交通局指出，取消待轉區目前正在針對路邊活動與車流密集的地區，如原府城地區及永康區，進行單向兩車道1快1混路段的盤點作業，未來預計由路邊停車與臨停干擾影響程度較高的舊城區開始優先試辦推動。
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