嘉義2新飯店進度曝光 福容大飯店、麗星飯店年底分別營運和招商

去年國境開放旅遊市場逐漸回溫，嘉義市去年旅宿業住宿超過184萬人次，創歷史新高；最新財政部統計，嘉市住宿業營利事業銷售額1至4月較去年同期成長逾3成。看好疫後觀光、阿里山鐵路明年全線通車，嘉義最高大樓「101」福容大飯店嘉義店，預訂年底開幕；林務局北門車站麗星大飯店年底招商。

放暑假，市府拚觀光，舉辦購物節，市府觀光新聞處長張婉芬說，最新財政部統計，嘉市住宿業營利事業銷售額1至4月9億1526萬元，較去年同期6億9756萬9000元，增加2億1769萬1000元，成長逾31%。

嘉市世賢路、竹圍路口原嘉南摩天大樓蓋不成，建設公司倒閉，福容大飯店取得產權，拆掉鏽蝕鋼構，重建大飯店，經3年多施工完工，34層大樓高達136.2公尺，被稱為嘉義「101」大樓，福容嘉義店34層、地下5層，有400間房間，是嘉義最高房間數最多飯店，預訂年底開幕，目前招募員工。

另，林務局2006年委由宏都阿里山國際開發公司，辦理阿里山林鐵三合一BOT案，其中宏都斥資8億元取得地上權，興建的北門車站麗星大飯店，爆發履約糾紛，2021年在台南高分院調解，終結爭議，由林務局以7.58億元價購，阿里山林鐵文資處辦理飯店促參案，預計11月底前公告招商。

觀光局台灣旅宿網統計，去年嘉市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創歷史新高，「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第2，市長黃敏惠6月26日率團前進泰國舉辦旅遊推廣說明會。