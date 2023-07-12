65吋電視搶人才 台積電首度在雲林現場徵才

全台缺工嚴重，雲林縣將在15日舉辦就業徵才博覽會，有83家廠商聯合徵才，不少公司跨縣市搶人，共釋出逾2千個職缺，台積電也首次在雲林現場徵才，開出技術員平均年薪70萬以上的求才條件，為搶人才，縣府祭出65吋電視等獎品，拜託民眾踴躍應徵。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，這次有很多廠商首次參與雲林縣徵才活動，包括台積電、星巴克、康是美、屈臣氏、雲雀國際、王品集團、摩斯漢堡、統一超商等全國知名企業，也有在地企業如義美、利勤、巧新科技、宇榮高爾夫、富喬、匯竑、正新、建大、上銀、福懋科、艾杰旭、台日古河銅箔、彰源、鉅鵬、大山電纜、三好國際酒店等知名廠商徵才。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，以雲林科技工業區為例，隨時都缺工兩千人，他分析雲林的就業條件，認為雲林給的薪水沒有比較差，但是物價消費比較便宜，在雲林工作好處多。

張世忠分析此次求才趨勢，服務業開出的職缺數是疫情後最多，主要是疫情解封後，需要的服務員人數大增，另外就是長期缺工的製造業，因為多數職缺必須輪班、工作環境較差、需要付出體力等因素，對求職者沒有誘因，這幾年缺工狀況並未緩解。

至於求才的薪資，普遍來說薪資都有較往年提升，除因基本工資的調升外，很多產業對於員工福利的重視，相對也比以前提高，以製造業所開出的月薪，較往年提升約一成左右，服務業的月薪大多是比基本工資再高一些。

張世忠說，今年台積電為搶人才，首度在雲林現場徵才，輪班技術員年薪平均70萬元以上，縣府也首次與台積電慈善基金會合作，加入高中職學生「就業媒合x職涯探索」活動，就業博覽相關訊息及最新職缺資訊請至雲林就業徵才網(https://work.yunlin.gov.tw/)。