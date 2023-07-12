侯友宜為這3件事替嘉市討公道 黃敏惠批中央欺侮嘉義人

嘉市鐵路高架化施工，中央要市府分攤近50億元；市府完成總圖書館先期規畫，興建預算19億餘元沒著落；市府爭取市區到高鐵太保車站輕軌，交通部只補助可性行規畫費；市長黃敏惠批中央欺侮嘉義人，總統參選人侯友宜日前到嘉義市，批中央對地方補助大小目，要為這三大市政建設替嘉義人討公道，三大市政建設成為總統立委選戰議題。

嘉縣是民進黨大本營，縣長翁章梁連任，中央地方完全執政，嘉縣獲重大建設，包括嘉科園區動工、嘉科實驗中學籌設，還有無人機基地、公館及南靖產業園區開發，反觀隔壁國民黨執政嘉市，市長黃敏惠連任，中央對市府爭取重大建設、免負擔高鐵高架化配合款冷處理，引起黃敏惠、議員及市民憤憤不平。

鐵道局執行嘉市鐵路高架化工程，含3座車站及毗鄰的水上鄉車輛調度基地，預訂2025 年底啟用，原編預算238.98億元，因建材漲價、缺工影響，修正計畫預算增加近百億元，部分由台鐵局、市府共同分攤，市府需增加9.88億元自籌款，總負擔經費高達48.21億元，黃敏惠要求中央全額負擔，批中央欺侮嘉義人。

嘉市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，教育部長潘文忠說，教育部對縣市圖書館等公共建築，過去有2期預算，因整體預算有限，透過審查機制，2期公共建築預算完成分配，會將嘉市總圖爭取行政院納入第三階段擴充圖書公共建築補助。高鐵太保站到嘉市區輕軌，黃敏惠向交通部長王國材爭取，王說，補助市府辦可性行評估，年底前提交大眾捷運系統可行性報告，送交通部審查。

侯友宜對嘉義市爭取三項重大市政建設，未獲中央支持大抱不平，他說，要為嘉義人討公道，國民黨立委參選人張秀華說，當選要當市長黃敏惠後盾，到國會爭取三大市政建設預算，要求免負擔鐵路高架化配合款。