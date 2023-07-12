快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜為這3件事替嘉市討公道 黃敏惠批中央欺侮嘉義人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
總統參選人侯友宜（左三）日前到嘉義市，批中央對地方補助大小目，要為嘉市三大市政建設替嘉義人討公道。圖／聯合報資料照片
總統參選人侯友宜（左三）日前到嘉義市，批中央對地方補助大小目，要為嘉市三大市政建設替嘉義人討公道。圖／聯合報資料照片

嘉市鐵路高架化施工，中央要市府分攤近50億元；市府完成總圖書館先期規畫，興建預算19億餘元沒著落；市府爭取市區到高鐵太保車站輕軌，交通部只補助可性行規畫費；市長黃敏惠批中央欺侮嘉義人，總統參選人侯友宜日前到嘉義市，批中央對地方補助大小目，要為這三大市政建設替嘉義人討公道，三大市政建設成為總統立委選戰議題。

嘉縣是民進黨大本營，縣長翁章梁連任，中央地方完全執政，嘉縣獲重大建設，包括嘉科園區動工、嘉科實驗中學籌設，還有無人機基地、公館及南靖產業園區開發，反觀隔壁國民黨執政嘉市，市長黃敏惠連任，中央對市府爭取重大建設、免負擔高鐵高架化配合款冷處理，引起黃敏惠、議員及市民憤憤不平。

鐵道局執行嘉市鐵路高架化工程，含3座車站及毗鄰的水上鄉車輛調度基地，預訂2025 年底啟用，原編預算238.98億元，因建材漲價、缺工影響，修正計畫預算增加近百億元，部分由台鐵局、市府共同分攤，市府需增加9.88億元自籌款，總負擔經費高達48.21億元，黃敏惠要求中央全額負擔，批中央欺侮嘉義人。

嘉市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，教育部長潘文忠說，教育部對縣市圖書館等公共建築，過去有2期預算，因整體預算有限，透過審查機制，2期公共建築預算完成分配，會將嘉市總圖爭取行政院納入第三階段擴充圖書公共建築補助。高鐵太保站到嘉市區輕軌，黃敏惠向交通部長王國材爭取，王說，補助市府辦可性行評估，年底前提交大眾捷運系統可行性報告，送交通部審查。

侯友宜對嘉義市爭取三項重大市政建設，未獲中央支持大抱不平，他說，要為嘉義人討公道，國民黨立委參選人張秀華說，當選要當市長黃敏惠後盾，到國會爭取三大市政建設預算，要求免負擔鐵路高架化配合款。

嘉義 黃敏惠 交通部長 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜明早參加造勢大會 國民黨多位大咖齊聚一堂

被評像拉丁美洲左派領導人 侯友宜：一路走來很接地氣

態度強硬？侯友宜：黨員支持黨中央徵召的人理所當然

侯友宜主持市政會議 受訪強調與郭台銘互動很自然

相關新聞

侯友宜為這3件事替嘉市討公道 黃敏惠批中央欺侮嘉義人

嘉市鐵路高架化施工，中央要市府分攤近50億元；市府完成總圖書館先期規畫，興建預算19億餘元沒著落；市府爭取市區到高鐵太保...

斥資逾10億 南市後壁萬坪大型觀光工廠年底將開幕

著名美妝業者雅聞生技公司，在台1線省道台南後壁上茄苳投資10億元闢建逾萬坪大型觀光工廠，擺脫疫情及缺工干擾，日來加速相關...

南科人好幸福！坐擁3個公立游泳池 7、8月陸續開放

炎炎夏日怎消暑？與其到海邊、溪畔戲水，不如到有救生員的游泳池比較安全，南科及周邊行政區人口逐漸增加，除了南科管理局委外經...

百年嘉義公園老榕樹染樹癌褐根病 嘉市府防樹倒傷人封閉防治

嘉義市政府以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成嘉義公園改善，地景設施煥然一新，但老樹陸續傳出染樹癌褐根病，最近射日塔後...

嘉義郵差送信不忘行善 綠天使濕背影令人動容

嘉義市有名八旬老婦疑天熱突然昏倒，路人見狀急忙攙扶老婦，有名郵差路過也加入救助行列，直到消防救護人員接手協助老婦平安就醫...

北門驛整修、玉山旅社燒光 沉睡森林周邊景點變調大白熊落寞

放暑假，嘉義市檜意森活村，串連周邊古蹟北門驛、玉山旅社商店街，以及童話繪本沉睡森林裝置藝術，是吸引遊客熱門景點，但隨著北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦