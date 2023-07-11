推動西拉雅族文化振興 南市「熟」註記已逾3000人

回復西拉雅（平埔）族原住民身分，並振興其文化，是台南市政府重要任務，台南市原住民族事務委員會今在市政會議說明「爭取尊嚴的正名-保障西拉雅族身分認同計畫」時指出，台南迄今已達到國小22校開設西拉雅族語復育課程共50班，國中3校開設西拉雅族語復育課程4班；且有高達50幾個大小聚落、近20個重點部落投入振興工作。

市長黃偉哲表示，實現西拉雅族正名是一代代族親前仆後繼，以及歷任台南縣市長與民代支持，眾人合力爭取得來的成果。台南是西拉雅族的故鄉，所以率先將西拉雅族比照原住民族，提供55歲以上敬老卡、行動健檢、老人健保等補助福利，市府會持續和族親一起振興西拉雅族文化，同時籲請中央早日完成立法。

原民會表示，西拉雅族正名運動自2015年2月提起課予義務訴訟，若追溯至2010年的確認訴訟，該案的法律途徑至今逾10年。2022年6月28日憲法法庭召開言詞辯論庭，黃偉哲市長出席歷時約3小時之言詞辯論；同年10月28日西拉雅族原住民身分憲法訴訟案宣示判決，原住民身分法相關條文與憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨有違，應於3年內修法或另定特別法。

原民會指出，隱身在歷史中的Siraya從1990年代開始逐漸覺醒，如雨後春筍，紛紛成立組織、舉辦活動，例如1995年傳承及恢復夜祭，同年頭社部落夜祭核定為市定民俗；1998年「左鎮拔馬文化節」；1999年北頭洋部落夜祭核定為市定民俗；2002年西拉雅啟動語言復振； 2004年全台第一次平埔嘉年華會「平埔會親」；2005年「西拉雅部落聯盟」開會決議建請台南縣政府設置「台南縣西拉雅原住民事務委員會」；2013年吉貝耍部落夜祭核定為國家重要民俗。

同時，西拉雅語也正式進入教育體系。2013年迄今，南市計有25所54班國中小學實施西拉雅語教學課程；2016年成立全國第一所「西拉雅」特色小學–口埤實驗小學。2013年啟動重建kuva活絡部落計畫，同年率先辦理依據日治時代「熟」註記到現代個人戶籍並牽動高雄、屏東縣市政府辦理；迄今年4月底南市計有3285人辦理「熟」註記。

日據時期會在戶政資料上登錄種族，「熟」指平地原住民、「生」指山地原住民，「漢」指漢人，「內」則指日本人，台南從2013年7月20日開辦西拉雅族人個人戶籍資料中註記「熟」。