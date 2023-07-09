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嘉義金石乒乓球館上樑 黃敏惠、侯友宜祝福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
金石乒乓球館新建工程上樑典禮，嘉市長黃敏惠（中）與新北市長侯友宜（左）出席祝福。圖／嘉市府提供
金石乒乓球館新建工程上樑典禮，嘉市長黃敏惠（中）與新北市長侯友宜（左）出席祝福。圖／嘉市府提供

嘉義在地建商「金石建設」長期推展桌球人才培訓計畫、贊助傑出桌球選手和各大賽事，買地打造規格媲美國家運動訓練中心的桌球館，昨天上午舉行「金石乒乓球館新建工程上樑典禮」，市長黃敏惠與新北市長侯友宜出席祝福，期盼培養下一位林昀儒。

金石建設董事長柯建利感謝大家幫忙，乒乓球館上樑是父親農曆忌日，格外有意義，球館落成將是嘉市驕傲。上樑典禮前，金石建設準備贊助球員、東京奧運桌球混雙銅牌得主林昀儒簽名球拍，送侯友宜，場面溫馨。

柯建利資助全台乒乓球運動，2020年起與嘉市府打造三級桌球隊，贊助嘉北國小、蘭潭國小、南興國中建桌球教室，聘多位國手級教練投入基層桌球訓練，贊助經費超過5百萬元，吸引優秀選手培訓。

侯友宜與柯建利是嘉中校友，侯感謝柯建利善盡社會責任推動乒乓球運動，贊助新北市修德、麗林國小等桌球名校經費，培養桌球人才擴及全台，期待培養下一位林昀儒。

金石乒乓球館具多功能、健身休閒與社區互動，外觀設計以2顆鋼構乒乓球造型特色，象徵活力競爭團隊合作精神，1樓至4樓健身休閒區，包括球館、健身房及球員訓練空間。1樓至2樓設計挑高8公尺桌球場，提供專業比賽場地及觀眾席；3樓設物理治療室；4樓規畫讀書空間；5樓至7樓辦公場所，7樓金石建設總部，最上層8樓集會表演區域，作集會、表演、社交場所。

健身 侯友宜 黃敏惠

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