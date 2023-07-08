金石乒乓球館今上梁 在地建商買地紮根桌球運動

深耕嘉義在地建商「金石建設」，第二代董事長柯建利熱愛桌球，長期推展桌球人才培訓計畫、贊助傑出桌球選手和各大賽事，買地打造規格媲美國家運動訓練中心的桌球館，上午舉行「金石乒乓球館新建工程上梁典禮」，市長黃敏惠與新北市長侯友宜出席祝福，感謝金石建設回饋故鄉，扎根桌球運動，以優雅建築成就城市之美。

柯建利感謝一路以來大家幫忙，金石乒乓球館上樑也是父親農曆忌日，顯得有意義，球館落成後，將會是嘉市的驕傲。上樑典禮前，金石建設準備贊助球員、東京奧運桌球混雙銅牌得主林昀儒親筆簽名球拍，送新北市長侯友宜，場面溫馨。

柯建利資助全台乒乓球運動，2020年起與嘉市府，打造三級桌球隊，贊助嘉北國小、蘭潭國小、南興國中建置桌球教室，聘多位國手級教練投入基層桌球訓練，贊助設備經費超過5百萬元，吸引各地優秀選手參加培訓。

侯友宜與柯建利是嘉中校友，侯感謝柯建利善盡社會責任推動乒乓球運動，贊助新北市修德、麗林國小等桌球名校球隊經費，培養嘉市桌球人才，更擴及全台各縣市，羨慕黃敏惠有這麼優秀企業，為城市增添有亮點建築，期待培養下一位林昀儒。

金石乒乓球館具備多功能性、健身休閒和社區互動，建築外觀設計，以兩顆鋼構乒乓球造型為特色，象徵活力、競爭和團隊合作精神，傳達積極向上態度和運動文化。1樓至4樓為健身休閒區域，包括球館、健身房和球員訓練空間，讓民眾享受運動樂趣和培養健康的生活習慣。