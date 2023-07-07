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日本核監管機構批准了 東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

福安王爺慈善會推動「微型傷害保險」助弱勢 黃敏惠頒感謝狀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供
嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供

嘉義市福安王爺慈善會今天上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，感謝10年推動「微型傷害保險」公益保險計畫捐贈各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市府、民代等支持協助，讓慈善會有足夠資源逐步為嘉市縣等各地弱勢與邊緣戶，提供30萬傷害保險保障。市長黃敏惠出席餐會頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。

嘉邑代天巡府福安館主委、創會會長蔡昆谷說，福安館100年設「福安王爺慈善會」，依循嘉邑代天巡府福安館開基吳三王爺扶乩指示與濟世扶助精神，籌辦公益活動，提供教育、醫療、婦幼等資源協助弱勢邊緣戶，感謝新北市地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母會、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會的參與推動。

慈善會10年不間斷提供微型傷害保險，為嘉市、嘉縣、南投、澎湖馬公市、高雄、新北市等低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助及特殊境遇家庭等經政府造冊弱勢與邊緣戶，提供30萬傷害保險保障，今年度預計完成15萬人「微型傷害保險」公益保險計畫投保。

至今累計約31萬3857有保障，保費金額高達5274萬219元，期間更有無數個家庭因突如其來事故，獲得微型傷害保險保障，協助家庭度過困境，證明微型保險社會意義與功能。福安王爺慈善會理事長何宗晉說，感恩餐會有賴參與保險公司、主管機關與各界支持，期待未來有更多人加入愛心行列。

嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供
嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供
嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供
嘉義市福安王爺慈善會上午舉辦「福澤廣布樸愛有您」感恩餐會，市長黃敏惠出席餐會，頒贈感謝狀，表達對福安王爺福澤廣布、協助弱勢家庭度過艱難困境的感恩。圖／嘉市府提供

保險 嘉義 公益活動 黃敏惠 弱勢家庭 低收入戶

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