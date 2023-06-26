蘇小妹住豬圈老厝 義工幫忙蓋新家

雲林北港鎮小學四年級蘇小妹出生後就和祖父住在破舊豬圈搭建的竹筒泥巴瓦房，經里長奔走爭取資源，寶島行善義工團動用200多人次建造溫暖又舒適的新家，昨天入厝，縣長張麗善前往祝福，義工團贈送調整型書桌，讓她不必再趴塑膠椅上寫功課，溫馨感人。

北港溝皂里長蔡榮修說，蘇小妹出生不久父母離異，祖父打零工與她相依為命，竹筒厝多處牆面龜裂損壞，遇雨漏水，天花板也搖搖欲墜，由於蘇家為邊緣戶，通報縣府後社會處轉請寶島行善義工團協助，確認居住有危險，決定拆除重建。

寶島行善義工團協助改建新家，義工還送她1個百寶盒。記者蔡維斌／攝影

義工團斥資80多萬元購買建材，200多人次輪流施工，改建為有客廳、廚房，還有祖父、父親、蘇小妹獨立房間；她昨走進自己臥室，有床、櫃、調整型書桌，更有她最愛的Hello Kitty抱枕、小物件百寶箱，直言「感謝讓我有安全的新家」。

義工團專案經理林葉婷說，她們請蘇小妹寫下10個願望，天真的她寫了「貼紙、多多」，便把她心中想要的全買來放進百寶箱中，當作是入厝禮物。

張麗善說，縣府今年啟動「防寒防飢雙B計畫」，如獲家長同意，縣府可安排蘇小妹安置在北辰國小溫馨家園，上課方便又有專人照顧。