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嘉市府五對原則因應幼兒餵藥 強化幼童安全網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市教育處長林立生（左）與中華民國幼教聯合總會中區副秘書長也是嘉義市幼教學會理事長王秋華（中）說明「託藥措施流程」，圖右為特幼教育科長趙曼妏。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長林立生（左）與中華民國幼教聯合總會中區副秘書長也是嘉義市幼教學會理事長王秋華（中）說明「託藥措施流程」，圖右為特幼教育科長趙曼妏。記者李宗祐／攝影

新北市私幼園餵藥事件引起幼兒家長恐慌，中華民國幼教聯合總會又發聲明，呼籲未釐清真相前，幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，暫時停止幼兒園及教保人員餵藥，更讓家長、幼兒園無所適從。嘉義市研擬出「託藥措施流程」，落實「五對原則」強化幼童安全網。中華民國幼教聯合總會中區副秘書長王秋華表示，有這樣的準則讓嘉義市的幼教老師有所依循、讓家長安心。

副秘書長王秋華表示，總會擔心新北市私幼用藥事件，讓幼教師被汙名化，才會發布這樣的聲明；但是目前在嘉義市沒有發生類似事件，園方、家長都有用藥疑慮，幸好嘉義市政府立即反映並研擬出餵藥準則，讓老師有明確方向，也讓家長安心。

嘉義市政府教育處說明「託藥措施流程」略為，幼兒如果有需服用藥物，家長要填寫「委託服藥同意書」，託藥單填寫完整外還要遵循「五對原則」（對的人、對的藥物、對的劑量、對的時間、對的用藥方法），教保服務人員簽名並確實填寫託藥紀錄表，服藥後孩童如有不適，立即聯絡家長並送醫。

如果「委託服藥同意書」不完整，將聯絡家長後再遵循「五對原則」等流程，聯絡不上家長，教保員暫停協助幼用藥並紀錄於聯絡簿敘明原因。

教育處長林立生表示，嘉義市公告的託藥措施流程主要是要告知家長幼兒園完整的託藥機制，讓家長放心；但如果「委託服藥同意書」家長無完整填寫，且園方在無法聯繋上家長以確認用藥方式的情形下，園方將無法協助用藥。

林立生表示，事件發生之初，市長黄敏惠即責成教育處於6月12日協同嘉義市幼教學會理事長王秋華、輔導理事長趙世輝及園長李雯苑一同前往嘉義市同加盟系列的幼兒園關心，並提出五心「愛心」、「安心」、「用心」、「放心」、「開心」教育政策，強化幼童安全網共同宣示杜絕任何危害幼兒事件在嘉義市發生。

教育處強調，做好更嚴謹的用藥措施，讓幼兒都能安心上學，也讓家長能夠放心，嘉義市政府責無旁貸，即日起，若有需要的家長，亦可至市府3樓教育處領取流程單張。如果針對託藥措施流程有相關疑義，可洽教育處特幼教育科洽詢。05-2254321#333

嘉義市教育處長林立生說明，「託藥措施流程」落實「五對原則」強化幼童安全網。圖右為中華民國幼教聯合總會中區副秘書長王秋華。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長林立生說明，「託藥措施流程」落實「五對原則」強化幼童安全網。圖右為中華民國幼教聯合總會中區副秘書長王秋華。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府落實「五對原則」強化幼童安全網。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府落實「五對原則」強化幼童安全網。記者李宗祐／攝影

嘉義 幼教

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