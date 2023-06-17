台南歸仁市場年久失修 市府承諾改善攤商「願意相信」

台南歸仁圓環旁露天市場的攤商聚集超過半世紀，30年前新建大樓時是附近地區最熱鬧的地方；不過近年因老舊失修，鋼筋水泥多處破損，下雨漏水、地下停車場積水不退，到處壁癌、市場四周瀰漫異味，廁所「很多人不敢上」。

市議員鄭佳欣說，歸仁市場大樓四周住戶的居家廢汙水管線，竟然和市場排水管線沒有分流，附近住戶的化糞池廢水，竟也排進市場周遭露天排水渠道，長年累積缺乏清理造成惡臭四溢，需要從源頭解決水溝惡臭的問題。

鄭佳欣表示，擔任議員起就針對歸仁市場天花板、大門、廁所改建到耐震補強工程、地下室淹水堆放問題一併爭取改善，市政府日前也承諾會改善。

市府經發局長林榮川承諾「明年編列預算一併改善包含水溝整體及樓梯地板防滑等問題，地下室車道淹水問題預計這周會改善完成。」

不過記者今到菜市場地下室察看，雨停後雖然沒有持續漏水，但是仍有部分天花板持續滴水，地面還是有積水。

有攤商說，這個是幾十年老問題了，他們不期望短期內完全改善，「但願意相信市政府要改善」，現在至少廁所變乾淨「不再恐怖了」，這幾年斷斷續續整修，地下停車場嚴重積水是有改善，現在就是四周環境要加強，環境汙染、交通違規要取締。