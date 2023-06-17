快訊

深情入贅全是假？ 傳廣末涼子老公「雙重不倫」玩很大

手放哪？會見《慾望師奶》女星 拜登疑伸鹹豬手「摸胸」挨批

你家牆角超髒！家中3處髒度第一名竟是「它」 醫示警：出現一生物代表有「分屍現場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南歸仁市場年久失修 市府承諾改善攤商「願意相信」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影

台南歸仁圓環旁露天市場的攤商聚集超過半世紀，30年前新建大樓時是附近地區最熱鬧的地方；不過近年因老舊失修，鋼筋水泥多處破損，下雨漏水、地下停車場積水不退，到處壁癌、市場四周瀰漫異味，廁所「很多人不敢上」。

議員鄭佳欣說，歸仁市場大樓四周住戶的居家廢汙水管線，竟然和市場排水管線沒有分流，附近住戶的化糞池廢水，竟也排進市場周遭露天排水渠道，長年累積缺乏清理造成惡臭四溢，需要從源頭解決水溝惡臭的問題。

鄭佳欣表示，擔任議員起就針對歸仁市場天花板、大門、廁所改建到耐震補強工程、地下室淹水堆放問題一併爭取改善，市政府日前也承諾會改善。

市府經發局長林榮川承諾「明年編列預算一併改善包含水溝整體及樓梯地板防滑等問題，地下室車道淹水問題預計這周會改善完成。」

不過記者今到菜市場地下室察看，雨停後雖然沒有持續漏水，但是仍有部分天花板持續滴水，地面還是有積水。

有攤商說，這個是幾十年老問題了，他們不期望短期內完全改善，「但願意相信市政府要改善」，現在至少廁所變乾淨「不再恐怖了」，這幾年斷斷續續整修，地下停車場嚴重積水是有改善，現在就是四周環境要加強，環境汙染、交通違規要取締。

歸仁公有零售市場1990年開始營運，一度生意興隆，不久就因為四周大量路邊攤、黃昏市場競爭，市場生意一落千丈，許多攤販收攤。鄭佳欣說，目前還在經營的攤販生意好的「只有少數」，設施年久失修，攤販流失，很多攤販都是強撐做下去。」

台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場年久失修，市府承諾改善，攤商「願意相信」。記者周宗禎／攝影

漏水 議員

延伸閱讀

台南37區最後一塊拼圖 龍崎消防分隊將設在龍船派出所

歸仁角頭遭轟17槍 柯嫌公親變事主

台南歸仁民宅遭開10多槍 男子持2把槍狂轟後自首

米蘭時尚髮型連7年義剪 與台南議員鄭佳欣為弱勢修門面

相關新聞

曾文水庫上游種電 環團：應確保不影響生態、南科永續

曾文水庫作為台南重要的水源之一，計畫設置面積達24.6公頃的浮力式太陽光電發電系統，立委陳椒華暨時代力量台南黨部今天偕環...

下了個寂寞？曾文水庫一片綠草 嘉義連日雷雨挹注仍黃燈

嘉義連日雷雨挹注，仁義潭和蘭潭水庫5月19日兩水庫合計剩646萬噸，為今年最低點，近1個月雨水較豐沛，今天上午11點止2...

台南歸仁市場年久失修 市府承諾改善攤商「願意相信」

台南歸仁圓環旁露天市場的攤商聚集超過半世紀，30年前新建大樓時是附近地區最熱鬧的地方；不過近年因老舊失修，鋼筋水泥多處破...

雲林醫院急診塞爆 五月急診人次較四月增加千餘人

5月1日COVID-19疫情解封後，全國各地醫院都傳出急診壅塞狀況，雲林縣急救責任醫院也受到影響，全縣5月急診就醫人次較...

義大利參議院副議長拜會台南市 黃偉哲選在南美館接待

義大利參議院副議長錢益友(Gian Marco Centinaio)及參議員慕雷莉(Elena Murelli)一行今天...

每案最高補助40萬元！台南築角15團體9校獲核定

台南市府都發局舉辦的台南築角提案選拔，獲選者包括青年團隊與社區均能獲得當年度補助，築角賽每案最高40萬元，駐村型最高80...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦