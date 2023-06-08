南市高粱乾旱災損 將向中央申請天然災害現金救助

台南地區今年擴大推廣栽種的高粱，因遭遇旱象缺水嚴重，平均減產估計逾5成以上，農民叫苦連天，台南市政府農業局今下午說，近日完成現勘，認定已適用天然災害救助標準，將向農糧署申請天然災害現金救助。

農業局說，乾旱嚴重連抗旱性佳的高粱生長也受到嚴重損害，現本應進入抽穗期高粱因天候不佳，除產量銳減、植株矮化外，許多葉片也乾枯黃化；甚至因急速衰退死亡導致田間缺株情形嚴重，日前已陸續接受相關農會、公所反應。

台南市政府說，農業局會同台南區農良場、農糧署南區分署及鹽水、學甲、麻豆區等公所進行四方會勘，確認高粱受損已達天然災害救助標準。市長黃偉哲已督促農業局應速彙整相關資料向農糧署申請報天然災害救助。

農業局長李建裕表示，台南地區今年高粱契作面積約1036公頃，其中學甲區農會約801公頃，鹽水區農會約120公頃，後壁區農會約115公頃公頃。高粱產期為6至7月採收，目前已陸續進入抽穗期，惟因台南地區天候因素及持續乾旱，造成產量明顯減少。

農業局表示，本市高粱生長有明顯受到天氣及水源欠缺等因素影響，除造成植株矮小、提早抽穗，葉片陸續也出現因缺水造成枯萎的生理現象，受損已超過2成以上，符合天然災害現金救助對象，將彙整資料後送農糧署申請。