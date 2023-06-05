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維修還是搞破壞？舊嘉市公所拆樓 市府：拆除部分非歷史建築

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
舊嘉義市公所正進行歷史建築整修，竟然將建築物拆掉，市民質疑是保存還是破壞？記者李宗祐／攝影
舊嘉義市公所正進行歷史建築整修，竟然將建築物拆掉，市民質疑是保存還是破壞？記者李宗祐／攝影

有70年歷史的舊嘉義市公所登錄為歷史建築，歷經波折終於在今年2月開工進行修復再利用工程，但近來修復工程竟然將建築物打掉，令市民看得心疼，「這是保存、還是破壞？」。市府政財政稅務局趕緊說明，舊市公所是不同時期拼接而成，拆除的部分不是歷史建築。

舊嘉義市公所2016年登錄為歷史建築物，依文化資產保存法規定辦理調查研究暨修復再利用計畫，期間啟動ROT促參作業，2019年間辦理公告招商3次，因修復經費過高等因素，無廠商提出申請辦理。直至去年11月順利決標，修復工程今年2月開工，工期540個日曆天，預計在2024年底前完工，工程總經費1.9億元。一、二樓將透過對外招商營運活化利用，而三樓將規劃為嘉義市創新設計中心。

延宕多年的舊市公所修復工程總算得以順利進行，不過，近來市民發現竟然有機具正對建築物大肆破壞，令人看得不捨，不是要對歷史建築行保存？怎麼將它打掉？有這樣維護歷史建築的嗎？

市府府財政稅務局趕緊說明，目前拆除的部分是三樓非歷史建築的部分。舊市公所其實是不同時期拼接蓋成現在這個樣子，文資認定的歷史建築只有一、二樓。另外整區建物靠垂楊路是舊市公所，近康樂街是市議會，兩棟建築拼接在一起，年代久遠拼接處漏水十分嚴重。因此當初規劃設計在文資審議時，考量解決建物漏水問題，以及活化後民眾的可親近性，三樓拆除後，會改以集成材等輕量建材重新整修，減輕歷建的負荷。且原有三樓是用石棉瓦及鋼材，石棉瓦有害人體，鋼材鏽蝕嚴重。

財稅局表示，舊市公所從嘉義市公所到嘉義市政府，從嘉義市民代表會到嘉義市議會，建築本體歷經多次增建，更守護市民挺過921及1022大地震，直至1997、1998年間因組織編制擴大，嘉義市政府辦公地點搬遷至中山路，嘉義市議會並搬遷至北港路新建市議會大樓後才功成身退，於2016年11月10日公告登錄指定舊嘉義市公所為歷史建築。

舊嘉義市公所登錄為歷史建築，歷經波折終於在今年2月開工進行修復再利用工程。記者李宗祐／攝影
舊嘉義市公所登錄為歷史建築，歷經波折終於在今年2月開工進行修復再利用工程。記者李宗祐／攝影

歷史建築 嘉義

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